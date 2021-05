Ein Wunder? Der Betrüger schickte von sich allein zwei Wochen später das gestohlene Geld zurück

Mail gehackt, Geld aus dem Konto geklaut, Betrug- keine Seltenheit in unserer Zeit; überall wird davor gewarnt. Ich war mir sicher, dass mir so etwas nicht passieren kann.

Ich bin einem solchen Betrug tatsächlich zum „Opfer“ gefallen. Sehr geschickt wurde dieser eingefädelt; man hatte sich als einen mir sehr nahestehenden Menschen ausgegeben. Viel zu spät habe ich es herausgefunden. Das Geld war bereits überwiesen.

Eine hohe Summe hatte ich verloren- viel hart erarbeitetes Geld- einfach weg. Mir fehlte die Luft zum Atmen und Ruhe, um klar denken zu können. Ich war fast handlungsunfähig. Alles drehte sich und ich war außer mir. Was zuerst tun? Polizei informieren? Den Betrug anzeigen? In der Bank melden?

Sofort informierte ich Dantse Dantse von meinem Problem und bat ihn, mir zu helfen.

Einen Rückruf startete ich in meiner Bank, die mir zu verstehen gab, dass solche Verfahren in den wenigsten Fällen positiv enden, da das Geld Express überwiesen wurde. Ich solle mich darauf einstellen, dass das Geld verloren sei, so äußerte der zuständige Mitarbeiter. Ich sollte die Polizei informieren, riet dieser.

Was weiter? Ein Termin bei Wissenslehrer Dantse Dantse war bereits gebucht. In vielen Situationen hatte er mir schon zum Erfolg geholfen mit seiner DantseLogik.

Nach 3 Jahren Ausbildung bei ihm war mir seine Philosophie und seine magische Glücksformel bekannt und vertraut aber in solchen Momenten vergisst man alles.

„Nichts passiert umsonst. Alle Dinge, die dir passieren sind gut- nichts ist gegen dich- alles ist für dich. Alles was geschieht dient dazu, dich zum Erfolg zu bringen. Gott hat alles gemacht, damit Menschen glücklich und gesund sind und in Wohlstand leben. Du hast nichts verloren, du hast gewonnen“ waren die ersten Sätze, die er mir sagte und fuhr weiter: „Wir drehen energetisch diesen Betrug zu deinem Vorteil. Du kommst heraus als Siegerin. Lass die Natur für dich arbeiten. Sie steht zu dir und freut sich, uns zu helfen; sie hilft dir, wie auch der Person, der dein Geld brauchte.“

Ganz ehrlich- in dieser Situation erschien mir das wirklich nicht möglich. Wie sollte das gehen aus diesem Geldverlust etwas Gutes zu ziehen? Wie sollte dieser Betrug ein Gewinn für mich sein? Ich wurde doch beklaut, ich fühlte mich als Opfer, als die, der etwas weggenommen wurde. Wie kann der Betrüger nur eine Person sein, der dieses Geld brauchte? Ich war wirklich verzweifelt.

Noch dazu hatte mir der Betrüger eine Nachricht zukommen lassen, dass er das Geld bereits in Händen hatte. Was sollte da noch Gutes für mich herausspringen? Ich hatte alles verloren- dachte ich.

„Nenn ihn oder sie nie wieder Betrüger/in“ sagte Lehrer Dantse Dantse und fügte hinzu: „Du bist keine Betrogene. Diese Position gibst du jetzt ab. Betrogene sind Verlierer, aber du bist eine Gewinnerin“

Nach nur wenigen Minuten Telefoncoaching mit meinem Wissenslehrer Dantse Dantse wendete sich mit seiner heilsamen und immer wieder beeindruckenden Vorgehensweise, seinem Wissen, seiner Lehre DantseLogik mein gesamtes Denken und meine Einstellung. Er schaffte es, meine Gedanken innerhalb weniger Minuten total positiv umzustellen, den Verlust in einen Gewinn gedanklich umzudrehen, mich nicht mehr als Opfer, sondern als Gewinnerin und Täterin zu sehen. Ich konnte wieder frei atmen, ich konnte wieder lachen und loslassen.

Es war schon da wie ein bißchen Magie. Ich fühlte mich frei, sorglos und glücklich trotz dieses „Verlustes“, der doch gerade noch so furchtbar schmerzte.

„Das Geld ist nicht weg, nur weil es auf deinem Konto nicht mehr zu sehen ist. Geld, das etwas Gutes tut, ist eine Investition. Sie kommt immer wieder zurück und mit Gewinn.“ Dieser Satz von Lehrer Dantse blieb in meinem Kopf.

Dantse Dantse gab mir zur Unterstützung Übungen, Aufgaben, Glaubensätze, die ich meditativ erfüllen sollte um meine Gedanken extrem positiv zu halten. Ich ließ endgültig los und fühlte mich extrem wohl.

Dann der Anruf der Bank zwei Wochen später:

„Hier ist die… Bank. Wir wollen Ihnen mitteilten, dass die Empfänger- Bank in der Türkei das Geld zurückgesendet hat“.

Ja, die Bank überraschte mich mit der positiven Nachricht, dass das Geld wie durch ein Wunder wieder zurückgeholt werden konnte. So etwas ist Ihnen noch nie passiert. Ich war überwältigt. Das würde nur heißen, die Person, die ich nie mehr als „Betrügerin“ genannt habe, hatte das Geld wieder zurückgebracht und die Bank in der Türkei konnte das Geld zurücküberweisen.

Ein Wunder? Eigentlich kein Wunder- weil es Wunder nicht gibt- es gibt aber die DantseLogik mit der du Wunder erwirken kannst.

Und das in jeder Situation! Alles, was ich in dieser Lehrzeit seit 3 Jahren erlebt habe, sind die Beweise dafür- egal in welcher Lage ich auch war; immer hat Dantse Dantse mir geholfen eine Lösung zu finden und mich weiter nach oben kommen und gewinnen zu lassen.

Ja, mit der DantseLogik bist du die/ der Gewinner/in- immer und überall; in jeder Lebenslage.

Mit Dantse Dantse drehst du alle deine Probleme in deinen Erfolg. Mit der DantseLogik krempelst du alle Schwierigkeiten in dein Glück um. Egal, welches Problem du hast, geht zu Dantse Dantse.

