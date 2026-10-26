Einladung zur virtuellen Vorstellung des ADAC Monitors 2026 „Mobil in der Stadt“ / Aktuelle Ergebnisse zu 29 mittelgroßen Städten werden am Dienstag, 3.11.2026 um 11 Uhr präsentiert

Wie bewerten die Menschen die Mobilität in deutschen Mittelgroßstädten? Welche Verkehrsmittel schneiden gut ab, wo besteht Handlungsbedarf? Der ADAC Monitor 2026 liefert dazu aktuelle Ergebnisse aus 29 Städten.

Nach 2021 hat der ADAC bereits zum zweiten Mal Einwohnerinnen und Einwohner sowie Pendlerinnen und Pendler nach ihrer Zufriedenheit mit der Mobilität vor Ort und den Angeboten für Autofahrer, ÖPNV-Nutzer, Radfahrer und Fußgänger in 29 deutschen Städten mit weniger als 500.000 Einwohner befragt. Für die repräsentativ angelegte Studie wurden im Juni 2026 mehr als 11.600 Interviews (rund 400 je Stadt) durchgeführt.

Der ADAC lädt ein zur Online-Vorstellung der Ergebnisse des ADAC Monitors „Mobil in der Stadt“.

Am Dienstag, 3.11.2026 ab 11 Uhr

Experten des ADAC, Vertreter ausgewählter Städte sowie Verkehrsexperten werden die Ergebnisse vorstellen und diskutieren.

Die virtuelle Veranstaltung können Medienvertreter unter folgendem Link verfolgen: https://adac.we-bcast.com/

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