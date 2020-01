EKD-Ratsvorsitzender gratuliert “United4Rescue” zur “Poseidon” “Bin dankbar, dass das Engagement so vieler Menschen zum Erfolg geführt hat”

Zur erfolgreichen Ersteigerung der “Poseidon” durch das Bündnis

“United4Rescue” für die Seenotrettung im Mittelmeer äußert sich der

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof

Heinrich Bedford-Strohm wie folgt:

“Ich freue mich riesig darüber, dass das Bündnis “United4Rescue” jetzt den

Zuschlag für die “Poseidon” bekommen hat und dieses Schiff nun für die

Seenotrettung im Mittelmeer eingesetzt werden kann. Ich bin dankbar, dass das

Engagement so vieler Menschen zum Erfolg geführt hat. Ich weiß, dass viele

Menschen mitgebangt haben, ob es möglich sein wird, dieses Schiff, das für die

Seenotrettung ideal geeignet ist, tatsächlich zu bekommen. Ich danke allen, die

gespendet haben. Sie alle haben miteinander dazu beigetragen, dass dieser

Schritt jetzt möglich ist. Der Einsatz ziviler Rettungskräfte ist dringend

nötig. Menschen sterben noch immer im Mittelmeer, sind in Lebensgefahr. Es gibt

nach wie vor keine staatliche Seenotrettung, die zivilen Seenotretter sind die

einzigen, die gegenwärtig wirklich retten und Menschen in sichere Häfen bringen.

Deswegen bin ich froh, dass es vorangeht, dass die “Poseidon” umgebaut werden

kann und so ausgestattet werden kann, dass sie nun möglichst bald auslaufen

kann, um Menschen zu retten.”

In dem Bündnis “United4Rescue”, das Anfang Dezember auf Initiative der EKD

gegründet wurde, sind mehr als 300 Organisationen und Institutionen vereint, die

sich für die Seenotrettung im Mittelmeer engagieren.

Hannover, 31. Januar 2020

