Erfolg braucht Neugier – Erfolgreich bleiben heißt, Gewohntes zu hinterfragen

Erfolg ist eine starke Bestätigung. Er zeigt, dass die eigene Vorgehensweise funktioniert und dass sich Einsatz und Erfahrung auszahlen. Gleichzeitig verleitet Erfolg dazu, vertraute Abläufe immer selbstverständlicher anzuwenden. Schließlich hat sich diese Arbeitsweise über Jahre bewährt.

Eine spannende Frage lautet deshalb aus meiner Sicht nicht allein, ob eine Methode erfolgreich ist. Weitaus interessanter ist, wie lange sie noch den größtmöglichen Erfolg bringt.

Wer über Jahre gute Ergebnisse erzielt, entwickelt Vertrauen in die eigene Arbeitsweise. Das ist völlig normal und in den meisten Fällen auch berechtigt. Schließlich haben sich bestimmte Vorgehensweisen bewährt. Warum sollte man sie grundlegend verändern?

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass Erfolg selten ein Anlass ist, Gewohntes kritisch zu überprüfen. Wer seine Ziele erreicht, erhält ständig die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Veränderungen im Markt, bei den Kunden oder in den Unternehmen werden dadurch leicht übersehen. Und doch können diese Veränderungen wichtig für den nächsten Abschluss sein.

Viele Veränderungen sind zunächst kaum wahrnehmbar. Eine Einzelne Veränderung erscheint überschaubar. Zusammengenommen verändern sie jedoch den gesamten Verkaufsprozess.

Wer neugierig bleibt und bereit ist, eigene Routinen regelmäßig zu hinterfragen, erkennt Veränderungen früher und passt sich schneller an. Diese Haltung entscheidet oft darüber, ob aus langjährigem Erfolg auch künftiger Erfolg wird.

Die komplette Ausgabe dieses Coaching-Briefes können Sie hierkostenlos und unverbindlich als PDF-Datei anfordern.

Meine Anregung heute deshalb:

Achten Sie in Ihrem nächsten Verkaufsgespräch darauf, wie oft Sie einen Satz mit den Worten beginnen: „Das kenne ich …“ , „Das haben wir schon oft erlebt …“, „Bei anderen Kunden war das genauso …“ Je häufiger solche Formulierungen vorkommen, desto größer ist die Gefahr, dass Sie die aktuelle Situation unbewusst mit früheren Erfahrungen gleichsetzen.

Versuchen Sie stattdessen einen kleinen Perspektivwechsel: „Was ist an Ihrer Situation anders als bei vergleichbaren Unternehmen?“ Mit einer einzigen Frage unterbrechen Sie Ihre eigenen Denkmuster – und geben Ihrem Kunden die Chance, Ihnen etwas zu erzählen, das Sie noch nicht wissen.

Zur Person

Als selbstständig tätiger Verkaufstrainer, Berater und Coach unterstützt Thomas Wüst Unternehmen bei der Optimierung ihrer Vertriebsprozesse und bei der Erreichung ihrer Vertriebsziele. Seine Zielgruppe sind alle Unternehmen, die vom Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen profitieren, ihre Marktposition behaupten oder ausbauen möchten. Das bedeutet: Kleinfirmen, Mittelständler und Großunternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister.

Sein Kredo lautet: „Ich will mit meiner Leidenschaft für Verkauf und meiner mittlerweile über 25 Jahre langen praktischen Erfahrung in Verkauf und Führung in verschiedenen Branchen Menschen helfen ihre Leistung zu verbessern, um sich beruflich und persönlich weiter zu entwickeln. Unternehmen verhelfe ich dadurch zu mehr Umsatz, mehr Erfolg, motivierten Mitarbeitern und zufriedenen Stammkunden.“

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