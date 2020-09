Erfolgsstory für die Ohren: mitunsleben GmbH im September beim Podsimpel

Und die ist einzigartig: 2018 wurde das Start-up auf Initiative von gemeinnützigen Gesellschaftern der Pflege- und Sozialwirtschaft gegründet, mit dem Ziel, digitale Lösungen für eben diese Branche zu entwickeln. Ein Jahr nach Gründung wurde das erste Produkt der mitunsleben GmbH gelauncht, die Plattform mitpflegeleben.de. Die Plattform hilft bei der Suche nach Pflegeplätzen oder altersgerechten Wohnangeboten, Pflegesuchende werden mit Informationen durch den Pflegedschungel begleitet. Zudem finden sie passgenaue Pflegeangebote, was durch die KI-basierte Pflegeberatung ermöglicht werden.

?Ich freue mich sehr, dass Podsimpel mitunsleben einen ganzen Monat widmet und wir dort sowohl unsere Geschichte als auch von unserer Mission erzählen können, nämlich: die Pflegewirtschaft mit den bestmöglichen digitalen Lösungen zu unterstützen, damit Pflegekräfte und auch die Verwaltung entlastet werden. Und dabei gleichzeitig Pflegesuchenden Unterstützung im Pflegedschungel zu bieten, die sie jederzeit abrufen können?, so Torsten Anstädt, Geschäftsführer der mitunsleben GmbH.

Der Moderator von Podsimpel, Souhayb Ettahiri, fügt hinzu: ?Wir von Sosimpel haben den Podsimpel ins Leben gerufen, um von den aktuellen spannenden Entwicklungen in der Sozialwirtschaft zu berichten. Die Mitgestaltung des digitalen Alltages in der Sozialwirtschaft und die Förderung des Austausches über Chancen und Möglichkeiten in diesem Sektor haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Da sind wir von der Geschichte der mitunsleben GmbH sehr fasziniert, denn sie zeigt, dass die Pflege- und Sozialbranche sich auf den digitalen Weg gemacht hat. Die mitunsleben GmbH ist ein vorbildliches Beispiel dafür und eben deshalb Grund genug, uns einen Monat lang auf dieses interessante Start-Up zu konzentrieren.?