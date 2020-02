„Es ist deine Stadt – Misch dich ein!“

Es ist wieder soweit: Unter dem Motto „Es ist deine Stadt – Misch dich ein!“ wird zum dritten Mal der Regensburger Jugendbeirat gewählt. Von 2. bis 6. März 2020 können alle Jugendliche, die zwischen 14 und 18 Jahren alt und mit Hauptwohnsitz in Regensburg gemeldet sind, die Neubesetzung des Jugendbeirats bestimmen. Wie bereits 2016 und 2018 haben sich zahlreiche Jugendliche als Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt aufstellen lassen. Den offiziellen Startschuss für deren Wahlkampf gab Bürgermeisterin Getrud Maltz-Schwarzfischer kürzlich auf einer Pressekonferenz. Alles rund um den Wahlkampf wird von der Regensburger Werbeagentur Valentum Kommunikation seit 2016 tatkräftig unterstützt. Die Wahlkampagne beinhaltet ein professionelles Fotoshooting, die Erstellung von Imagevideos sowie die Gestaltung und Druck von Flyern und Plakaten für jede(n) einzelne(n) Anwärter(in). Die Kandidatinnen und Kandidaten gehen nun mithilfe von organisierten Werbemitteln und den erstellten Flyern und Plakaten bis Anfang März auf Stimmenfang.

„Weil wir die Jugend von heute und die Zukunft von morgen sind!“

Dieses Jahr treten 43 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl an, von denen 21 in den Beirat gewählt werden können. Vier Jugendliche kommen außerdem direkt über den Stadtjugendring in den Jugendbeirat. Alle Anwärterinnen und Anwärter sind unter www.jugendbeirat-regensburg.de mit allen wichtigen Informationen zur Wahlkampagne aufgelistet. Laut Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer sei das Ziel des Jugendbeirats „die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen in die Arbeit des Stadtrates einzubringen und die Stadtgesellschaft und die Verwaltung für Themen, die für junge Menschen wichtig sind, zu sensibilisieren.“ Die Bekanntgabe der Wahlergebnisse und die anschließende Wahlparty findet am 7. März 2020 im Leeren Beutel statt.

Kommunalpolitik – Wie geht das?

Viele Jugendliche wissen nicht genau, wie Kommunalpolitik funktioniert, und folglich auch nicht welche Aufgaben das Amt des Jugendbeirats mit sich bringt. Aus diesem Grund fanden im Vorfeld der Wahl im Auftrag des Amts für kommunale Jugendarbeit Planspiele an Regensburger Schulen statt. Insgesamt 17 solcher Planspiele vermittelten den Jugendlichen wie Kommunalpolitik funktioniert und ob eine Kandidatur für den Jugendbeirat für sie in Frage kommt. Die Durchführung der Planspiele wird ebenfalls von der lokalen Werbeagentur übernommen.