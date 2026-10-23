Es mangelt nicht an Diskussionsrunden, sondern an Verbindlichkeit

In Istanbul saßen am Freitag acht Außenminister zusammen, die sich keineswegs über die Weltlage einig sind. Gerade deshalb war es ein wichtiges Treffen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien brauchen die Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten und Pakistan, wenn sie bedrohte Seewege sichern und diplomatische Bewegung in festgefahrene Konflikte bringen wollen. Außenminister Johann Wadephul warnte vor Versorgungsengpässen durch gestörte Handelsrouten bis hin zu Hungersnöten. Er fordert neue Wege in der Diplomatie.Das neue Gesprächsforum könnte ein solcher sein. Allerdings fehlt es der internationalen Politik nicht an Diskussionsrunden. Es mangelt an Verbindlichkeit.

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