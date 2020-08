Excellon Resources meldet erfolgreichen Produktionsneustart in Mexiko

Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, FRA:E4X1) hat Mitte Juni den Betrieb auf seiner Platosa Mine wieder aufgenommen, nachdem die mexikanische Regierung vom 1. April bis zum 1. Juni eine Aussetzung verhängt hatte. Das hat das Unternehmen im Rahmen des gestern veröffentlichten Quartalsberichts zum 30. Juni 2020 bekannt gegeben.

Excellon CEO Brendan Cahill stellte fest, dass sich die Bemühungen zur Kostensenkung sofort auszahlen. Er erwartet, dass sich die Verbesserungen bei der Produktion in Verbindung mit den Kostensenkungen im 3. Quartal niederschlagen werden. Ein weiteres Highlight im zurückliegenden Quartal war der Abschluss der M&A-Transaktion mit Otis Gold, die zu einer Verschmelzung beider Gesellschaften geführt hat. Excellon verfügt zum 4. August nach Rückzahlung eines Überbrückungskredits von 6 Millionen US-Dollar an Sprott Private Resource Lending II über Barmittel und marktgängige Wertpapiere in Höhe von 11 Millionen US-Dollar.

