Fachkräftesicherung und New Work in der maritimen Branche

Der Fachkräftemangel stellt die maritime Wirtschaft vor vielfältige Herausforderungen. Traditionelle Bereiche, wie beispielsweise der Schiffbau, aber auch Branchensegmente, die auf eine kürzere Entwicklungsgeschichte zurückblicken, sehen sich mit Engpässen im Personalbereich konfrontiert.

Digitalisierung und Globalisierung verändern die Arbeitswelt – auch in der maritimen Branche – und ermöglichen zeitliche und räumliche Flexibilität. So entstehen alternative Arbeitsmodelle und -formen, zusammengefasst unter dem Sammelbegriff New Work. Weg von bekannten Strukturen, hin zu neuen Arbeitsweisen. Das Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) widmet sich in diesem Jahr als einen inhaltlichen Schwerpunkt dem Themenkomplex „Fachkräftesicherung und New Work“.

Den Auftakt hierzu bildet der Workshop „Agilität und New Work für maritime Unternehmen“ am 18. Februar 2020 in Hamburg, den das MCN bundeslandübergreifend organisiert hat. Die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer lernen darin verschiedene Ansätze und Modelle des modernen Arbeitens kennen. Maritime Unternehmen stellen ihre Erfahrungen mit agilen Arbeitsmethoden vor, unter anderem Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing und Airbus Operations.

„Agile Arbeitsmethoden liefern auch für maritime Unternehmen neue Möglichkeiten, Ressourcen besser einzusetzen und Mitarbeiter ihren Fähigkeiten und Wünschen entsprechend in Projekte einzubinden“, sagt Lina Harms, Leiterin der MCN-Geschäftsstelle in Hamburg. „Bei guter Anwendung der Methoden können so verschiedenste interessante Effekte erzielt werden, beispielsweise erhöhte Produktivität und Flexibilität und zufriedenere Mitarbeiter.“

Die Themenkomplexe des Workshops sind:

Workshop A: Fachkräftesicherung durch neue Arbeitsformen in der maritimen Logistikkette

Workshop B: Agile Transformation zum Anfassen – was bedeutet das für uns?

Workshop C: Personalführung im sich verändernden Arbeitsumfeld

Workshop D: Employer Branding – Abgrenzung im Wettbewerb um die besten Fachkräfte

Agilität und New Work für maritime Unternehmen

18. Februar 2020, 9-18 Uhr

Handelskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg