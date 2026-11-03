Fachwissen kommunizieren

Hunderte Seiten Gutachten und überraschende Verstrickungen: Der aktuelle Block-Prozess zeigt, wie umfangreich die fachliche Aufarbeitung eines Falls werden kann. Das Hamburger Landgericht versucht so aufzurollen, wie es zur Entführung der Kinder der Steakhouse-Erbin in der Silvesternacht 2023/24 kam. Doch wie bringt man bei dieser Fülle von Befunden, Bewertungen und Schlussfolgerungen das Wesentliche auf den Punkt? Diese Frage betrifft nicht nur spektakuläre Gerichtsverfahren. Auch in anderen Bereichen müssen Sachverständige tagtäglich komplexe Zusammenhänge erklären, Einschätzungen begründen und Ergebnisse klar benennen – gegenüber verschiedensten Auftraggebern, Kunden oder Laien.

Expertenwissen auf den Punkt gebracht

Bettina Stark, Sparringspartnerin für wirkungsvolle Führungskommunikation, hat gerade für solche Situationen eine Kommunikationsstrategie entwickelt. In drei konkreten Schritten wird bei ihr aus komplexem Fachwissen eine verständliche Botschaft. Der erfahrenen Vortragsrednerin geht es vor allem darum, dass Sachverständige und Fachleute ihr Wissen schneller und mit mehr Selbstvertrauen anderen vermitteln. ??Kommen Sie auf den Punkt!?? fordert Bettina Stark. Das eigene rhetorische Talent der Leadership-Persönlichkeit ist dafür bestes Beispiel. Schließlich ist jeder Vortrag der Rednerin ein mitreißender Auftritt mit deutlichen Impulsen.

Bettina Starks Erfahrung zeigt: Kommunikation scheitert selten am fehlenden Wissen. Sie scheitert daran, dass zu viel davon gleichzeitig zur Sprache kommt. Ein Sachverständiger erklärt einen technischen Mangel, springt zwischen Messergebnissen und verliert dabei die eigentliche Aussage aus dem Blick. Ein Gutachter nennt alle möglichen Details, aber betont dabei nicht die entscheidenden. Besonders wenn kritische Nachfragen kommen, gilt es, seine Einschätzung weiterhin klar und verständlich zu vertreten. ??Wer seine Botschaft kennt, muss sich nicht hinter Fachbegriffen verstecken??, sagt Bettina Stark. ??Aber er muss seine Kommunikation auf den Punkt bringen.“

Erst die Botschaft. Dann der Rest

Bettina Starks Kommunikationsstrategie, um strategisch zu kommunizieren und sicher zu überzeugen, baut in weniger Schritten aufeinander auf:

– Klarheit: Was ist meine Botschaft?

Nicht fünf Messergebnisse voranstellen, sondern zuerst sagen: ??Der Schaden ist auf diesen Mangel zurückzuführen.?? Diese Klarheit schafft Orientierung.

– Strategie: Was braucht mein Gegenüber?

Ein Gericht benötigt eine nachvollziehbare Begründung, ein Auftraggeber möglicherweise eine konkrete Handlungsempfehlung. Wer hierbei seine Fakten strategisch miteinander verknüpft, schafft eine relevante Entscheidungsgrundlage für andere.

– Präsenz: Wie vertrete ich meine Botschaft?

Auf eine provokante Nachfrage nicht mit noch mehr Fachwissen reagieren, sondern ruhig bleiben und die eigene Einschätzung begründen. Mit Präsenz und Selbstvertrauen im Auftreten hinterlässt man Wirkung.

Gerade Sachverständige, die mit ihrer Expertise Leadership übernehmen, müssen häufig ihre Entscheidungen erklären. Wer als Gutachter Verantwortung trägt, vertritt damit auch Bewertungen nach außen. Wer vor Gericht aussagt, sollte unter Druck verständlich und souverän bleiben. Unter anderem in ihrem Vortrag ??Kommunikationsstrategien für Führungskräfte: Die Kunst der klaren Worte?? zeigt Stark, wie Kommunikation zur Führungsaufgabe wird und wie wichtig dabei eine klare Positionierung ist.

Wenn Nachfragen unbequem werden

Besonders deutlich wird das in schwierigen Situationen. Während der Auftraggeber eines Kfz-Gutachtens ein anderes Ergebnis erwartet, stellt der Anwalt die Bewertung im laufenden Verfahren offiziell infrage. Führung im Gespräch übernehmen bedeutet dann, nicht auszuweichen oder sich in Details zu verlieren. Wer in der Leadership tätig ist, muss bei Gegenwind dem eigenen Standpunkt treu bleiben und gleichzeitig offen für andere Perspektiven sein. Der Vortrag vermittelt dafür eine konkrete Kommunikationsstrategie, damit Selbstvertrauen auch in kontroversen Gesprächen sichtbar wird. ??Klarheit heißt nicht, auf Komplexität zu verzichten. Klarheit heißt, Komplexität eine Struktur und Strategie zu geben. Damit können andere ihr folgen??, sagt Bettina Stark. Für Sachverständige ist das besonders relevant: Ihr Fachwissen ist die Grundlage ihrer Arbeit. Kommunikation entscheidet darüber, ob dieses Wissen ankommt. Der Vortrag macht deshalb deutlich, wie Klarheit, Strategie und Präsenz zusammenwirken. So wird aus einer fachlich richtigen Einschätzung eine verständliche Aussage. Nicht nur vor Gericht, sondern ebenfalls im Privatleben und im Unternehmen.