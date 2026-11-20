Die Kommunen leisten ein Viertel der staatlichen Aufgaben, bekommen aber nur ein Siebtel der staatlichen Steuereinnahmen. Genau das ist der Hebel, der umgelegt werden muss. Dass die Kommunen nur zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens direkt und (über den bayerischen kommunalen Finanzausgleich für 2027) weitere 13,5 Prozent des allgemeinen bayerischen Steuerverbunds bekommen, ist einfach zu wenig. Kommunale Selbstverwaltung muss auch heißen, dass die Gemeinden, Märkte, Städte und Landkreise das Lebensumfeld vor Ort im Sinne ihrer Bürger gestalten können. Wenn sie das nicht mehr schaffen, muss sich niemand wundern, dass die Parteien am links- und rechtsextremen Rand immer mehr Zulauf bekommen.

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