Fitnessstudio-Versicherung: Experte mit neuer Marke

(Münster, November 2026) Unter der Marke Studioschutz.de bündelt Felix Sirotek ab sofort die Absicherung von Fitnessstudios ?? spezialisiert, persönlich und bundesweit. Über 400 Studios vertrauen bereits auf seine Betreuung, jedes weitere kann seinen Schutz in einem kostenlosen Studio-Check prüfen lassen.

Ein Fachmann, jetzt mit eigener Marke

Wer ein Fitnessstudio führt, denkt an Mitglieder, Kurse und Marketing ?? an die eigene Versicherung erst dann, wenn etwas passiert. Genau an dieser Stelle setzt Studioschutz.de an. Hinter der Marke steht Felix Sirotek, seit 2015 in der Versicherungsbranche selbstständig und früher einer der jüngsten Bezirksdirektoren der SIGNAL IDUNA. Der Sport war dabei immer Teil seines Lebens: jahrelang Judo, Football in den USA, bis heute regelmäßiges Training. Er kennt Studios nicht nur aus den Verträgen, sondern von der Trainingsfläche.

Von SIGNAL IDUNA für einen bundesweiten Bestand ausgewählt

Anfang 2026 suchte die SIGNAL IDUNA für einen bundesweiten Bestand an Fitnessstudio-Kunden eine Agentur, die fachlich und organisatorisch in der Lage ist, die Betreuung zu übernehmen. Als Experte auf diesem Gebiet fiel die Wahl auf die Agentur von Felix Sirotek. Seit Mitte 2026 betreuen Felix Sirotek und sein Team die Studios, inzwischen sind es über 400. Für die Kunden steht dabei ein fester Ansprechpartner und ein eigener Schadenservice bereit ?? die laufende Betreuung geht ohne Bruch weiter.

Warum Standardversicherungen oft nicht reichen

Die Risiken im Studio sind speziell: Verletzungen von Mitgliedern, ein Geräteausfall, ein Wasserschaden, eine wochenlange Betriebsschließung, ein Cyberangriff auf Mitgliederdaten. Viele Studios sind mit Verträgen von der Stange unter- oder falsch abgesichert. Geräte werden nur zum Restwert ersetzt statt zum Neuwert, der Umsatzausfall ist nicht abgedeckt, und verlängerte Öffnungszeiten ohne Personal fallen durchs Raster. Im Ernstfall merkt der Betreiber das zu spät.

Das Konzept hinter Studioschutz.de

Studioschutz.de bündelt die Bausteine, die ein Studio wirklich braucht: Betriebshaftpflicht, Inhalt, Ertragsausfall und Elektronik, auf Wunsch ergänzt um Cyber und Rechtsschutz. Abgesichert werden Einzelstudios und kleine Ketten ebenso wie EMS-, CrossFit- und Hyrox-Boxen, über ein Spezialkonzept auch Yoga- und Physiostudios sowie Neugründungen. Dazu kommen eine Wechselgarantie, Bedingungsupdates ohne Beitragserhöhung und ein persönlicher Schadenservice. An erster Stelle steht immer der beste Schutz, nicht der günstigste Preis. Und trotzdem hat bisher jedes Studio nach dem Wechsel weniger gezahlt als vorher.

Zur Person

??Mir geht es nicht um den billigsten Beitrag, sondern um einen Versicherungsschutz, der hält, was er verspricht??, sagt Felix Sirotek. ??Ich bin selbst Unternehmer und weiß, was ein Ausfall für einen Betrieb bedeutet. Und wenn der bestehende Schutz schon gut ist, sage ich das ehrlich.??

Kostenloser Studio-Check

Jedes Studio kann seinen bestehenden Schutz kostenlos und unverbindlich prüfen lassen. Beim Studio-Check analysiert Studioschutz.de die bestehenden Versicherungsverträge, zeigt Lücken auf und nennt das mögliche Sparpotenzial. Mehr dazu und zur Terminbuchung unter www.studioschutz.de.