Für beste Qualität, Tierwohl und Lebensmittelsicherheit: BVDF ruft zum #NewDeal auf

Ein Alltag ohne Wurstbrot? Für viele Menschen undenkbar! Denn

Fleisch- und Wurstwaren zählen bei fast 90 Prozent der deutschen Bevölkerung zu

den Grundnahrungsmitteln. Und so ist auch der Verkauf von Wurst in Deutschland

in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Dennoch: Die aktuellen

Diskussionen zum Thema Ernährung und Lebensmittel betreffen die deutsche

Fleischwarenbranche ganz besonders. Deshalb tritt der Bundesverband der

Deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF) nun stärker und lauter auf als bisher.

Jüngst hat der BVDF mit einer ganzseitigen Anzeige in der Lebensmittelzeitung

einen Aufschlag eines Tiefkühlherstellers gekontert.

Sarah Dhem, Präsidentin des BVDF: “Wir legen Wert auf unsere eigene starke

Verankerung in der Mitte der Gesellschaft. Daran arbeiten wir in unseren

Unternehmen und bei unseren Produkten. Wir sind auf dem Weg: Die Ernährung der

Zukunft, zu der Wurst- und Fleischwaren wesentlich gehören, liegt uns am Herzen.

Darum freuen wir uns über alles, was die Diskussion vorantreibt. Unser Beitrag

als Fleischwarenindustrie: Wir verändern uns, machen unsere Produkte noch besser

– auch damit die Erzeuger für ihre Arbeit einen fairen Erlös bekommen”, so Dhem.

Qualität und Lebensmittelsicherheit sind dabei zwei zentrale Themen, die nicht

nur beim Verbraucher, sondern auch beim BVDF eine zentrale Rolle spielen. So

setzt sich der Verband als Gründungsmitglied der Initiative Tierwohl (ITW) aktiv

für mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung ein. Auch Nachhaltigkeit hat einen

hohen Stellen-wert: Immer mehr Fleisch- und Wurstwarenhersteller leisten ihren

Beitrag und kümmern sich um Ressourcenschonung, Energieeffizienz, die Senkung

des Wasser- und Stromverbrauchs sowie die Verringerung des CO2-Ausstoßes.

Der New Deal: “Wir müssen uns alle an einen Tisch setzen”

Fleisch- und Wurstwaren sind mit einem für 2020 prognostizierten Umsatz von etwa

21,6 Mrd. Euro ein wichtiger Wirtschaftsmotor für Deutschland. Und zudem fester

Bestandteil der regionalen Kultur Deutschlands. Daher reicht es für Sarah Dhem

nicht aus, wenn sich allein Handel und Landwirte dazu besprechen, wie man mit

dem Wandel in der Gesellschaft umgeht. Für einen NEW DEAL müssen sich alle an

einen Tisch setzen. Neben dem Handel und den Landwirten sind vor allem Politik,

Verbraucher und Nahrungsmittelhersteller als Zwischenstufe aufgefordert, sich in

die Diskussion miteinzubringen, um den geforderten und notwendigen positiven

Wandel zu ermöglichen. Hier geht es bereits jetzt um die Akzeptanz von

angemessenen Preisen.

Dhem: “Wir wollen ein gemeinsames Verständnis für die Wertigkeit von

Lebensmitteln, hohe Standards, die für alle verbindlich sind sowie die

Optimierung der Kontroll- und Informationssysteme auf allen Ebenen, um die

bereits hohen Qualitätsstandards weiterhin garantieren zu können.”

Der Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V. (BVDF) in Bonn

vertritt die Interessen der Unternehmen der Fleischwarenindustrie, also den

Herstellern von Wurstwaren, Schinken und Convenienceerzeugnissen, die im

zurückliegenden Jahr 2018 mit einem Umsatz von rund 19 Mrd. EUR und etwa 65.000

Mitarbeitern zu den führenden Branchen der deutschen Ernährungsindustrie zählt.

