Gasimporte – Billiger Diesel, teure Moral

Donald Trumps Diesel-Deal zu verteufeln ist (…) Heuchelei. Die Heizung zu Hause oder die Anlagen der Industrie: Dort wird immer noch russisches Gas verbrannt. Nach wie vor und 2026 sogar rekordverdächtig viel. Es kommt nach Deutschland nicht mehr durch die Nord-Stream-Röhren, sondern aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Hauptsächlich in diesen Ländern löschen die Tanker aus Sibirien ihre Ladungen mit Flüssiggas. In den deutschen Häfen hat das die Bundesregierung verboten, um ihr Gesicht zu wahren, aber das Gas nimmt man trotzdem.

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