GLS Bank und EIF unterzeichnen Garantievereinbarung für neue Finanzierungen

Garantien des Europäischen Investmentfonds bieten der GLS Bank Spielraum für zusätzliche zukunftsweisende Finanzierungen. Von den Bürgschaften können auch kleine und Sozialunternehmen profitieren.

Die GLS Bank und der Europäische Investmentfonds (EIF) haben eine InvestEU-Garantievereinbarung unterzeichnet. In diesem Rahmen erhält die GLS Bank Garantien für Kreditvergaben in Höhe von rund 200 Millionen Euro in soziale und nachhaltige Unternehmen und Start-ups, Organisationen und Bildungseinrichtungen. Der zusätzliche Spielraum soll nicht nur mehr Finanzierungen ermöglichen, sondern auch ausdrücklich solche, die ohne entsprechende Absicherung schwieriger oder gar nicht zu realisieren wären.

„Durch die Zusammenarbeit mit dem EIF können wir mehr Unternehmen und Projekte finanzieren, die Menschen, Gemeinschaften und die Umwelt in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Die Garantievereinbarung bietet uns die Chance, die Hebelwirkung sozial-ökologischer Finanzierung deutlich zu verstärken“, sagt Aysel Osmanoglu, Vorständin bei der GLS Bank und zuständig für den Bereich Kredit.

Die Vereinbarung umfasst mehrere Töpfe von Bürgschaften aus Programmen des EIF:

– Nachhaltigkeit (InvestEU Sustainability): Hier werden Finanzierungen in Höhe von rund 100 Millionen Euro möglich gemacht. Das Programm passt für Kredite in allen GLS Branchen

– Soziales Unternehmertum (InvestEU Social Entrepreneurship): 30 Millionen Euro für soziales Unternehmertum insbesondere im Bereich Gesundheit und Pflege

– Wettbewerbsfähigkeit für KMU (InvestEU SME Competitiveness): 48 Millionen Euro für die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Start-ups. Der Vorteil: Wegen des hohen Risikos wären sie bei einer herkömmlichen Finanzierung ausgeschlossen.

– Bildung und Weiterbildung (InvestEU Skills and Education): 22 Millionen Euro für Bildungsfinanzierung von Kindergärten bis zur beruflichen Bildung

Über die Produkte „InvestEU Social Entrepreneurship“ und „InvestEU Skills and Education“ möchte die GLS Bank Sozialunternehmen wie Einrichtungen im Gesundheits- und Altenpflegebereich sowie Bildungseinrichtungen in Deutschland unterstützen und ihnen günstigere Bedingungen anbieten, die ohne dieses Modell nicht realisierbar wären. Angesichts der Kürzungen in der Gesundheitsbranche kann die Genossenschaftsbank der Entwicklung etwas entgegensetzen.

Die Mitarbeitenden der GLS Bank arbeiten aktuell daran, die EU-Bürgschaften in das Finanzierungsangebot zu integrieren.

„Wir freuen uns sehr über den Beginn unserer Partnerschaft mit der GLS Bank, einer anerkannten Vorreiterin im Bereich des ethischen und nachhaltigen Bankgeschäfts. Dank der InvestEU-Garantie wird die GLS Bank den Zugang zu Finanzierungen für KMU, Sozialunternehmen und Bildungseinrichtungen ausweiten. Damit unterstützt sie die Schaffung von Arbeitsplätzen, das Wirtschaftswachstum sowie den sozialen und finanziellen Zusammenhalt. So machen wir nachhaltige Finanzierung zu konkreten Chancen, fördern eine inklusivere Gesellschaft und stärken zugleich ihre Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB).

Zur Mitteilung der EIB (https://www.eif.org/press/all/gls-bank-and-eif-mobilise-eur200-million-for-sustainable-and-social-businesses-in-germany)

Offiziell gaben GLS Bank und EIF ihre Zusammenarbeit auf der Jahrestagung der FEBEA (Europäischer Verband ethischer und alternativer Banken und Finanzinstitute) vom 23. bis 25. September 2026 in Venedig bekannt. Die GLS Bank ist Mitglied der FEBEA und will ihr Engagement für sozial-ökologisches Banking als Teil des neugewählten FEBEA-Vorstands verstärken.

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