Am 19. November wurde im Ausschuss für öffentliche Unternehmen der Hamburgischen Bürgerschaft über die Volkspetition ??Elbwald retten?? beraten. Zu Beginn der Sitzung betonte Franz Hermann, Sprecher der Initiator:innen der Petition, dass es eine absurde Situation sei, über die Rettung eines Waldes zu verhandeln, den es nicht mehr gibt. Für den Verein Elbwald retten sei es völlig unverständlich, weshalb die Hamburg Port Authority ohne jeden Zeitdruck alle Bäume abgeholzt hat, bevor er darüber mit den Mitgliedern des Parlamentes diskutieren konnte. In der Sitzung machte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard deutlich, dass der rot-grüne Senat unbeirrt an der Hafenwesterweiterung festhalten möchte, obwohl sich die Prognosen, die dieser Planung zu Grunde lagen, als falsch erwiesen haben und die Auslastung der bestehenden Liegeplätze für Containerschiffe nur bei 60 Prozent liegt. Der Verein Elbwald hingegen retten hat vorgeschlagen, lediglich die notwendige Drehkreiserweiterung zu realisieren und auf neue Kaimauern zu verzichten. Stattdessen solle das 25 Hektar große Brachland südlich des ehemaligen Elbwaldes mit 50.000 neuen Bäumen aufgeforstet werden. So würden neue Prioritäten für das Klima, für die Natur und für die Menschen gesetzt. Stephan Jersch, Vorsitzender des Umweltausschusses der Bürgerschaft, begrüßte diese Pläne und betonte: ??Wenn die neuen Containerterminals nicht gebaut werden, wäre die Aufforstung der Halbinsel in Waltershof ein wichtiger Beitrag, um die Hamburger Klimaziele zu erreichen.??