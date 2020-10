Hanfeld PR erreicht für Online Kongress “ITSM Horizon 2020” über Social Media 7,7 Millionen potentielle Leser

Dabei nutzte Inhaber Ulrich Hanfeld die Möglichkeiten der modernen Online- und Social Media-Kommunikation.

Basisarbeiten in Sozialen Netzwerken – Social Media

Auf den Sozialen Netzwerken LinkedIn, xing und Facebook wurden eigene Event- und Unternehmensseiten geschaffen. Ebenso erblickte ein neuer Video-Kanal auf youtube mit 20 Videos der Scholderer GmbH das Licht der Welt. Darüber hinaus gründete das Kongress-Team die eigene Fachgruppe “ITSM und ITIL-Hub”, die bis heute über 200 Mitglieder umfasst.

Regelmäßige Meldungen zum ersten Avatar-gestützten Online-Kongress der IT Service Management-Branche (ITSM) schufen innerhalb von zweieinhalb Monaten eine weltweite Fachöffentlichkeit von 7,7 Millionen potentiellen Lesern. Inhalte der Kampagne umfassten Statements von Teilnehmern und Ausstellern, Informationen über die Vorträge und das virtuelle Veranstaltungsformat.

Mitgliedschaften in Gruppen auf LinkedIn, xing, Facebook

Diese enorme Reichweite war insbesondere Dank der vielen IT- und ITSM-Fachgruppen in LinkedIn und xing möglich. Dort wurden mit 69 geposteten Beiträgen in LinkedIn rund 6,9 Millionen User erreicht, während mit 71 Postings in xing rund 700.000 IT-Experten adressiert werden konnten. Hinzu gesellten sich rund 200.000 erreichte Facebook-Nutzer mit sieben Beiträgen und einer Online-Eventanzeige. In den Monaten Juli, August und September 2020 postete Hanfeld insgesamt rund 220 Beiträge in den aufgeführten Gruppen und auf persönlichen Accounts der Scholderer GmbH.

Ansprache von Influencern

Um einen deutlichen “Foodprint” in der ITSM-Community zu hinterlassen, kontaktierte Hanfeld für den Kongress-Initiator Robert Scholderer außerdem rund 100 Influencer aus der internationalen ITSM-Szene – sowohl über LinkedIn, xing wie auch dem Kurznachrichtendienst twitter. Schnell kam man in den persönlichen Dialog und tauschte sich über spezielle Servicethemen aus.

Ergebnis der Social Media-Kamapgne: 750 angemeldete Teilnehmer

Die breit angelegte Social Media-Kampagne brachte in nur wenigen Monaten rund 750 angemeldete Teilnehmer aus über vierzig Ländern zum Online-Event. Dort konnten die IT-Experten am 30.09.20 und 01.10.2020 auf der “ITSM Horizon 2020” 45 Live-Vorträgen lauschen und 20 Aussteller besuchen. Das Besondere: Zu jeder Zeit war ein Austausch über Video, Ton und Chat möglich. Im nebenbei laufenden Live-Stream-Posting auf den sozialen Kanälen hatten zudem alle, die es nicht zum Kongress geschafft hatten, die Möglichkeit, zu sehen, was gerade auf der Online-Messe passiert. Nach 22 Stunden Programm war das große Happening der IT-Service-Experten vorbei und verabschiedete die Teilnehmer mit einem virtuellen Messe-Erlebnis, an das sich viele noch lange erinnern werden.

Webseite vom Online-Kongress: www.itsm-horizon.com

Webseite Hanfeld PR: www.hanfeld-pr.de