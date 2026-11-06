Harte Strafe und Prävention muss zusammen gedacht werden

Wer sein Opfer mit K.-o.-Tropfen wehrlos macht, um es sexuell zu missbrauchen oder auszurauben, übt brutale und besonders hinterhältige Gewalt aus. (…) Es ist deshalb überfällig, jemanden, der solche Substanzen heimlich verabreicht, ebenso hart zu bestrafen wie Täter mit einer Waffe. Fünf Jahre Mindeststrafe sind eine klare Ansage des Rechtsstaats. (…) Höhere Strafen ändern außerdem nichts daran, dass mehr Prävention gebraucht wird. (…) Nötig sind zudem mehr Aufklärung und rasche medizinische Versorgung, die eine rechtzeitige Spurensicherung ermöglichen. Wer andere heimlich betäubt, darf nicht länger darauf setzen können, dass sich die Opfer nicht mehr erinnern und niemand etwas mitbekommt.

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