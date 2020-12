Hilfe für Unternehmen auf Mallorca – Ghost Marketing Agency

Für Mallorca sollte es ein sehr starkes 2020 werden. Nach der Thomas Cook-Pleite im vorangegangenen Jahr sollte der Tourismus wieder so richtig angekurbelt werden. Doch Corona bescherte der Insel eine sehr kurze Saison. Erst durchlebte ganz Spanien einen der strengsten Lockdowns weltweit mit kompletter Ausgangssperre. Und dann mussten viele Geschäfte, Hotels und Restaurants aufgrund der Reisewarnungen aus Deutschland und England bereits kurz nach Eröffnung schon wieder schließen oder eröffneten erst gar nicht. Durch die ausbleibenden Touristen stehen viele Unternehmen vor dem Aus.

Die Ghost Marketing Agency setzt genau hier an. Sie sind die ?unsichtbaren Helfer? für kleinere und mittlere Unternehmen auf Mallorca, die auch durch die derzeitige Krise gebeutelt sind oder sogar schließen mussten. Die Marketingagentur aus Cala Millor hilft bei der notwendigen Digitalisierung ? vom Aufbau eines Online Shops oder einer Website bis hin zur Erstellung der vorgeschriebenen QR-Codes für Speisekarten. Auch der Ausbau der immer wichtiger werdenden Präsenz in den Sozialen Medien ist ein wichtiger Punkt für Firmen, die erfolgreich und im Gespräch sein wollen. ?Wir sitzen alle im gleichen Boot und stehen neuen Herausforderungen gegenüber, die es gemeinsam zu bewältigen gilt.?, so Gründer und CEO Felix Dreier. Ghost Marketing Agency arbeitet mit lokalen und internationalen Spezialisten zusammen, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Natürlich beraten sie Unternehmen ebenso bezüglich SEO, also der notwendigen Suchmaschinenoptimierung, ohne die heutzutage gar nichts mehr läuft online. Bessere Auffindbarkeit und höheres Ranking auf Google & Co. sind das A&O für Erfolg.

Bei Fragen oder zur kostenlosen Beratung stehen Ihnen die Spezialisten von Ghost Marketing gerne zur Verfügung.