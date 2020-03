IDMP: Konsolidierte Normen erfordern umfassende Digitalisierungsstrategien / Regulierung als Chance zur digitalen Transformation und Prozessharmonisierung

Die Zukunft ist digital – dieser branchenübergreifende

Prozess umfasst auch die regulierten Prozesse der Pharmaindustrie. Zukünftig

muss eine Vielzahl von strukturierten Daten bei den Behörden eingereicht werden,

um eine grenzübergreifende Identifikation von Arzneimitteln (IDMP –

Identification of Medicinal Products) auf dem europäischen Markt zu ermöglichen.

Nach Jahren der Vorbereitung wurde nun die finale Implementierungs-Richtlinie

veröffentlicht (11. Februar 2020, Version 1) und erhöht den Druck auf die

Branche: “Während in der Vorbereitung noch eine gewisse Karenz bei der Umsetzung

gehandhabt wurde, läuft die Zeit ab der Publikation der

Implementierungs-Richtlinie Version 2 (geplant für Herbst 2020) für die

ISO-Iteration 1. 24 Monate stehen den Unternehmen dann zur Verfügung, ein

komplexes Software- und Prozessprojekt umzusetzen”, sagt Karsten Krüger,

Managing Partner der Pharma-Beratungsgesellschaft MAIN5. Unternehmen benötigen

dann zwingend eine tragfähige Lösung für ein regulatorisches

Informationsmanagement-System (RIMS), das die Daten zu den Medikamenten

verwaltet und eine Harmonisierung erleichtert. Bisher sind selbst in

Pharmaunternehmen die verschiedenen Datenbestände zwischen den einzelnen Landes-

und Tochtergesellschaften kaum auf einem gemeinsamen Standard.

Digitalisierung und Big Data

Sinnvoll ist der Schritt zu neuen Systemen in doppelter Hinsicht. Die

Datenbestände zu harmonisieren und auf einen gemeinsamen Standard zu bringen

verhilft den Unternehmen zu schlankeren Daten- und Prozessstrukturen. Während

der Kerngedanke hinter der IDMP ein vertieftes Wissen der auf dem Markt

befindlichen Arzneimittel mit einem besonderen Fokus auf deren Zusammensetzung

und ihrer Pharmakovigilanz ist, bietet eine 360-Grad-Betrachtung der kompletten

System- und Prozesslandschaft das Potenzial für Einsparungen und mehr Sicherheit

gegenüber den Patienten und Anwendern. Medikamente lassen sich vergleichen und

Wirkstoffe schnell zum Hersteller zurückverfolgen. Dies kann im Ernstfall

Patientenschaden verhindern. “In den kommenden Jahren wird der Wettbewerb noch

härter, und Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data werden über

Wettbewerbsvorteile entscheiden. Wer jetzt in eine tragfähige

Digitalisierungsstrategie investiert, setzt nicht nur aktuelle

Regulierungsvorgaben um, sondern erleichtert auch die internen Prozesse und

verbessert den Deckungsbeitrag”, beschreibt Karsten Krüger von MAIN5 die

anstehenden Änderungen.

Fünf ISO-Normen konsolidiert

Für die Umsetzung der IDMP-Initiative konsolidiert die EU fünf ISO-Normen, eine

weltweite weitere Verbreitung ist denkbar. Pharmaunternehmen stehen vor der

Herausforderung, die wachsende Anzahl von strukturierten Daten zu managen und

gewinnbringend für die Optimierung von Prozessen im Unternehmen zu nutzen.

Gleichzeitig profitieren aber auch Prozesse für Krankenkassen und – allen voran

– Patienten. “Mit der IDMP ist erstmals eine übergreifende Vergleichbarkeit von

Medikamenten, Dosierungen und Wirkstoffen gegeben. Das hat für das Kassenwesen

Einsparpotenziale, gleichzeitig erhält jeder Patient mehr Transparenz als je

zuvor”, sagt Karsten Krüger. Den größten Vorsprung werden sich dabei die

Unternehmen sichern, die in eine umfassende und nachhaltige Struktur

investieren.

Main5 (www.main5.de) wurde 2013 als Management Consulting Unternehmen gegründet

und ist auf die Strategie-, Prozess- und Lösungsberatung internationaler Life

Science Unternehmen in den regulatorischen Bereichen R&D, Regulatory Affairs und

Quality Management fokussiert. Die Berater von Main5 kombinieren ihre

methodischen und systemischen Vorgehensweisen mit einer langjährigen

Industrieerfahrung. Auch komplexe Vorhaben führender Industriekunden werden

durch den holistischen Ansatz umgesetzt, der Mensch steht dabei im Mittelpunkt

auf dem Weg in die digitale Zukunft.

