Im Urlaub gemerkt: Unsere Beziehung funktioniert nicht mehr – aber ist Trennung wirklich die richtige Entscheidung?

Wir haben mit Rechtsanwalt Kirchhof aus Berlin darüber gesprochen, warum gerade der gemeinsame Urlaub Beziehungen auf die Probe stellen kann, weshalb Entscheidungen in einer emotional angespannten Situation mit Vorsicht getroffen werden sollten und wann es sinnvoll ist, sich über die rechtlichen Folgen einer Trennung zu informieren.

Herr Kirchhof, warum kommt es ausgerechnet im Urlaub bei vielen Paaren zu größeren Konflikten?

Rechtsanwalt Kirchhof: Im normalen Alltag gibt es viele Ablenkungen. Beide gehen arbeiten, kümmern sich um Termine, Haushalt oder Kinder und haben vielleicht eigene Freizeitaktivitäten. Dadurch verbringt man häufig viel weniger Zeit miteinander, als einem bewusst ist.

Im Urlaub fällt ein großer Teil dieser Strukturen plötzlich weg. Zwei Menschen, die sich im Alltag morgens und abends sehen, verbringen auf einmal fast rund um die Uhr miteinander. Gleichzeitig sind die Erwartungen hoch: Der Urlaub soll harmonisch, romantisch und erholsam sein.

Wenn dann unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen, entsteht schnell Enttäuschung. Einer möchte etwas unternehmen, der andere am Pool liegen. Einer möchte möglichst viel gemeinsam machen, während der andere auch im Urlaub Zeit für sich braucht. Solche Unterschiede müssen noch kein Zeichen dafür sein, dass eine Beziehung gescheitert ist. Im Urlaub werden sie aber häufig besonders deutlich.

Wenn man im Urlaub plötzlich denkt „Unsere Beziehung funktioniert nicht mehr“ – sollte man diesem Gefühl vertrauen?

Rechtsanwalt Kirchhof: Man sollte dieses Gefühl ernst nehmen, aber daraus nicht zwangsläufig sofort eine endgültige Entscheidung ableiten. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Natürlich kann der Urlaub deutlich machen, dass Probleme schon lange bestehen und vielleicht nur verdrängt wurden. Gleichzeitig befindet man sich in einer Ausnahmesituation. Hitze, lange Autofahrten, Flugprobleme, ungewohnte Umgebung, finanzielle Belastungen oder enttäuschte Erwartungen können Konflikte zusätzlich verschärfen.

Deshalb würde ich davor warnen, mitten in einem heftigen Streit sofort weitreichende Entscheidungen zu treffen. Ein Satz wie „Dann lassen wir uns eben scheiden“ ist schnell ausgesprochen. Eine Trennung hat aber möglicherweise erhebliche persönliche, familiäre und wirtschaftliche Konsequenzen.

Sollte man also nach dem Urlaub erst einmal abwarten?

Rechtsanwalt Kirchhof: Zumindest sollte man sich die Zeit nehmen, die Situation außerhalb der Urlaubssituation noch einmal zu betrachten. Die entscheidende Frage lautet: Sind die Probleme tatsächlich erst im Urlaub entstanden oder hat der Urlaub lediglich sichtbar gemacht, was schon lange nicht mehr funktioniert?

Wenn sich beispielsweise seit Monaten kaum noch miteinander gesprochen wird, Nähe fehlt oder immer wieder dieselben grundlegenden Konflikte auftreten, kann der Streit im Urlaub ein Symptom einer tieferen Krise sein.

Ganz anders kann die Situation aussehen, wenn eine ansonsten stabile Partnerschaft während zweier stressiger Urlaubswochen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Nicht jeder schlechte Urlaub ist automatisch das Ende einer guten Beziehung.

Was würden Sie Paaren raten, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen?

Rechtsanwalt Kirchhof: Zunächst sollte man versuchen, die emotionale Ebene von den praktischen Entscheidungen zu trennen. Wer gerade sehr verletzt oder wütend ist, sollte möglichst keine Entscheidungen treffen, die sich später nur schwer korrigieren lassen.

Hilfreich kann es sein, sich einige sehr einfache Fragen zu stellen: Möchte ich diese Beziehung grundsätzlich noch? Gibt es Probleme, an denen wir gemeinsam arbeiten könnten? Oder stelle ich fest, dass ich innerlich bereits seit längerer Zeit mit der Partnerschaft abgeschlossen habe?

Auch ein offenes Gespräch miteinander oder gegebenenfalls eine Paarberatung kann sinnvoll sein. Ein Rechtsanwalt ist nicht dafür da, jemandem zur Scheidung zu raten. Unsere Aufgabe besteht vielmehr darin, über die rechtlichen Konsequenzen zu informieren, wenn eine Trennung tatsächlich erwogen wird.

Wann sollte man sich trotzdem bereits rechtlich beraten lassen?

Rechtsanwalt Kirchhof: Sobald eine Trennung ernsthaft in Betracht gezogen wird und wichtige Entscheidungen anstehen. Eine anwaltliche Beratung bedeutet schließlich nicht, dass anschließend zwingend eine Scheidung erfolgen muss.

Gerade bei einer Ehe können Entscheidungen über die gemeinsame Wohnung, Konten, Vermögen, Unterhalt oder die Betreuung gemeinsamer Kinder erhebliche Folgen haben. Auch der Zeitpunkt der tatsächlichen Trennung kann später im Hinblick auf das Trennungsjahr wichtig werden.

Mein Rat lautet deshalb: Nicht vorschnell trennen – aber ebenso wenig uninformiert handeln. Wer seine rechtliche Situation kennt, kann anschließend wesentlich ruhiger entscheiden, welchen Weg er gehen möchte.

Erst nachdenken, dann handeln

Ein Urlaub voller Streit kann ein Warnsignal für eine Beziehung sein – er muss aber nicht zwangsläufig deren Ende bedeuten. Manchmal bringt die ungewohnte Nähe Probleme ans Licht, die bereits lange vorhanden sind. Manchmal war es tatsächlich nur ein misslungener Urlaub.

Wer nach der Rückkehr ernsthaft über eine Trennung oder Scheidung nachdenkt, sollte deshalb zwei Dinge vermeiden: eine vorschnelle Entscheidung aus einer emotionalen Situation heraus und wichtige rechtliche Schritte ohne vorherige Information.