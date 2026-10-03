Interview mit PR-Berater Stefan Naumann: Wie Sichtbarkeit Vertrauen schafft und Anfragen bringt

Herr Naumann, Sie haben nicht als PR-Berater begonnen. Wie kam es dazu?

Ich bin seit rund 15 Jahren Unternehmer und Gesellschafter verschiedenster Unternehmen. Angefangen habe ich mit einer eigenen Baufirma, später kamen der Aufbau von Immobilienunternehmen und Immobilienportfolios dazu. Dabei bin ich immer mehr in das Thema Presse und PR hineingerutscht, weil mich dieses Umfeld persönlich sehr interessiert hat.

Und daraus wurde ein Beruf?

Andere Unternehmer haben mich gefragt, wie ich es mache, dass meine Projekte so gut sichtbar sind. Daraus ist der PR-Berater entstanden. Meine unternehmerische Laufbahn hat mich also zu dem geführt, was ich heute mache.

Warum brauchen gerade Selbstständige und Berater PR?

Weil Interessenten vor dem Anruf recherchieren. Wer dann nur die eigene Website findet, hat keinen Beleg von außen. Dabei geht es nicht um die Qualifikation, sondern um den Eindruck in den ersten Sekunden. Wer präsenter wirkt, bekommt den Auftrag.

Was steckt im PR-Paket?

Vier eigenständige Veröffentlichungen auf Fachportalen: ein Presseartikel, ein Magazinartikel, ein Fachbeitrag und ein Unternehmensportrait. Jeder Beitrag wird individuell erstellt und hat einen eigenen Blickwinkel. Es ist kein Text, der viermal kopiert wird.

Sie arbeiten ausschließlich per E-Mail. Warum?

Ich weiß, wie wertvoll die Zeit von Geschäftsleuten ist. Lange, unnötige Calls kosten beide Seiten Zeit. Der Kunde schickt mir seine Eckdaten, ich recherchiere und schreibe. Das schätzen meine Kunden sehr.

Wie läuft das konkret ab?

Die Entwürfe liegen nach 48 Stunden zur Prüfung vor. Korrekturen sind inklusive. Veröffentlicht und abgerechnet wird erst nach der Freigabe. Der Kunde behält also bis zum Schluss die Kontrolle.

Was unterscheidet Sie von einer klassischen Agentur?

Ich bin der direkte Ansprechpartner, ohne Zwischenstationen. Und ich gehe bewusst die extra Meile: Ich recherchiere gründlich, passe Texte an, bis es passt, und denke über das einzelne Paket hinaus. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was Kunden und Geschäftspartner suchen und lesen möchten.

Für wen eignet sich das?

Zu meinen Kunden zählen Anwälte, Ärzte, Unternehmensberater und Coaches, aus allen Schichten und Berufsfeldern. Überall dort, wo Vertrauen die Grundlage der Zusammenarbeit ist, lohnt sich sichtbare Präsenz.

Reicht ein Paket aus?

Das Paket ist immer der Einstieg in die PR-Arbeit. Ich empfehle, monatlich weitere Beiträge und Artikel zu veröffentlichen. So baut man Position und Stärke aus, bleibt langfristig sichtbar und baut weiter Vertrauen auf. Ein einmaliger Auftritt geht schnell unter, Kontinuität wirkt.

Seit 2024 sind Sie auch im Vorstand eines Verbands. Worum geht es dort?

Der Norddeutsche Presse & Marketing Verband e.V. wurde 2024 gegründet, ich bin dort Vorstand. Es geht um Presse und Marketing im norddeutschen Raum und darum, Fachwissen zu bündeln.

Ihr Rat an Leser, die noch zögern?

Googeln Sie sich selbst. Wenn Sie nicht zufrieden sind mit dem, was Sie sehen, wissen Sie, wo Sie anfangen müssen.

Mehr Informationen: naumann-wirtschaftsverlag.de, Über mich, Magazin.