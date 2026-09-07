IT-Rollouts im Retail: Was Fashion-Brands vom Hard-Discount zwingend lernen müssen

Paderborn, September 2026 – Der filialiserte Einzelhandel steht vor einer massiven Transformationskrise. Während Headquarter und Zentralen Millionenbudgets in digitale Customer Experiences und neue IT-Infrastrukturen investieren, scheitern über 70 Prozent dieser Rollouts an der harten operativen Realität auf der Verkaufsfläche. Zu komplexe Systeme, mangelndes Change-Management und ignorierte End-to-End-Prozesse führen unter Volllast im Filialalltag zum Systemkollaps.

Genau hier setzt die neu formierte Unternehmensberatung JPA 360° Retail Advisory aus Paderborn an. Gründer Jeeno Paulo Aring, der auf 19 Jahre Führungserfahrung im operativen Maschinenraum des Handels zurückblickt, fordert ein radikales Umdenken. Nach Stationen im Management von Branchengrößen wie Aldi Nord, Bestseller und der s.Oliver Group kennt Aring die strukturellen Defizite beider Welten: „Die Fashion-Branche plant IT-Rollouts oft am Reißbrett vorbei an den Mitarbeitern. Der Hard-Discount hingegen hat die Komplexitätsreduktion perfektioniert. Nur wenn Prozesse so robust sind, dass sie auch bei Unterbesetzung in der Rush-Hour fehlerfrei laufen, ist ein Rollout erfolgreich“, analysiert Aring.

JPA 360° Retail Advisory schließt exakt diese Lücke zwischen strategischer Planung im Headquarter und der taktischen Umsetzung an der Front. Der Fokus liegt auf der konsequenten Stabilisierung von Backend-Prozessen, der Begleitung kritischer IT-Transformationen und einem Change-Management, das nicht aus Hochglanz-Broschüren besteht, sondern messbare Reibungsverluste an der Kasse und im Lager eliminiert.

Unternehmen aus dem Großflächen-Retail und dem Fashion-Sektor profitieren durch den Beratungsansatz von einer direkten Übertragung der effizienten Discount-DNA auf ihre eigenen, oft verkrusteten Strukturen. Das Ziel: Maximale Flächenproduktivität durch einen fehlerfreien operativen Maschinenraum. Weitere Informationen und praxisnahe Frameworks für die Retail-Transformation stellt das Unternehmen auf seiner Webpräsenz zur Verfügung.