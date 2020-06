Jedes Kind kann richtig lesen und schreiben lernen!

Jedes Kind kann richtig lesen und schreiben lernen. Legasthenie ist eine Illusion!

Das neue Buch von H. D. Nicolay ist ein Selbsthilfe-Ratgeber, um flüssig und fehlerfrei lesen und schreiben zu lernen, sowie vor einer Lese-Rechtschreib-Störung zu bewahren. Auch bereits von LRS/Legasthenie Betroffene lernen, ihre Rechtschreibkompetenz zu verbessern.

Der Ratgeber gibt eine detaillierte, in der Praxis erprobte Anleitung, um die eigene Lese- und Rechtschreibfähigkeit zu verbessern und die von Schulkindern. Diese Methode eignet sich auch zum Erlernen von Fremdsprachen. Die Lernanweisungen sind teilweise in einer kindgerechten Sprache direkt an das Schulkind gerichtet.

Der Autor ist Pädagoge und Familientherapeut und seit 1996 in eigener Praxis, an Schulen und in Weiterbildungsinstituten tätig. Eine lange Referenzliste von Eltern, Lehrkräften und Therapeuten finden Sie hier https://www.ipl-nicolay.com/

Das Kapitel “Legasthenie – unheilbar oder eine Lüge?” enthält Informationen und Tipps, wie Schulkinder vor langwierigen und wenig nutzbringenden Therapien, die nachweislich negative Konsequenzen auf die psychische Gesundheit der Betroffenen haben, bewahrt werden können.

Das Kapitel “Der Anteil der Bildungsministerien an der LRS-Misere” enthält Informationen über ungeeignete Unterrichtsmethoden und Tipps, wie Sie ihr Schulkind unterstützen können, fehlerfrei lesen und schreiben zu lernen.