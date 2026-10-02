Journalistische Verifikation bei Breaking-News-Lagen | dpa-Akademie

Unter Zeitdruck und bei unsicherer Faktenlage Informationen finden und bestätigen

– Termin: Montag, 26. Oktober 2026, 12:30 – 13:30 Uhr

Wenn Unfälle, Katastrophen, Anschläge oder andere unvorhergesehene Ereignisse die Nachrichtenlage unübersichtlich machen, sind Redaktionen besonders gefordert. Neue Informationen und angebliche Augenzeugenberichte prasseln ungefiltert aus unterschiedlichsten Kanälen auf die Journalistinnen und Journalisten ein.

Wie lässt sich auch unter solch schwierigen Umständen sicherstellen, keinen Fakes und Fehlinformationen aufzusitzen? Wie lassen sich relevante Fakten finden und verifizieren?

Recherchetipps aus der Praxis

Die beiden dpa-Recherchetrainer Stefan Voß, Verification Officer, und Markus Bergmann, Faktencheck-Redakteur, kennen Breaking-News-Lagen aus der Praxis. Sie wissen, worauf es beim Überprüfen von Fotos, Videos und Aussagen ankommt. In diesem kostenfreien Impuls berichten sie aus dem Redaktionsalltag der größten deutschsprachigen Nachrichtenagentur, zeigen Praxisbeispiele und teilen Do`s & Don´ts für die Arbeit am Newsdesk und in Faktencheck-Teams.

Die letzten 15 Minuten dieser Session sind den Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum gewidmet.

Dieser Impuls richtet sich an Redakteurinnen und Redakteure (Online, Print, TV, Audio), an Factchecking-, Investigativ- und Newsdesk-Teams und an Mitarbeitende in Social-Media-Redaktionen.

Die Durchführung erfolgt via MS Teams. Die Teilnahme ist kostenlos.

Moderation: Marcus Heumann, Leiter dpa-Akademie

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

E-Mail: akademie@dpa.com

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