Kartenzahlung wird zum Alltag: Warum auch kleine Beträge bargeldlos bezahlt werden

Kartenzahlung wird auch bei kleineren Einkäufen immer selbstverständlicher. Wie die Tagesschau aktuell berichtet, wurde die girocard im ersten Halbjahr 2026 rund 4,21 Milliarden Mal eingesetzt. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem Vorjahreszeitraum um vier Prozent übertroffen. Auch der durchschnittliche Zahlbetrag ist gesunken: Er lag bei 36,12 Euro.

Kunden möchten nicht lange auf die Bestätigung warten und erwarten einen klaren, unkomplizierten Abschluss ihres Einkaufs. Karte, Smartphone oder Smartwatch sollen schnell und unkompliziert funktionieren.

Trotz des Trends zur Kartenzahlung bleibt Bargeld wichtig. Laut Deutscher Bundesbank wurden 2025 noch 45 Prozent der erfassten Einkäufe bar bezahlt. Gleichzeitig erfolgten erstmals 55 Prozent bargeldlos. Für Unternehmen bedeutet das: Nicht eine einzelne Zahlungsart entscheidet, sondern die passende Auswahl für den eigenen Kundenstamm.

Dabei kommt es nicht nur auf die angebotenen Zahlarten an. Auch die Technik dahinter muss zuverlässig funktionieren. Ein gut erreichbares Terminal, eine klare Anzeige und eine schnelle Verarbeitung erleichtern den Ablauf. Wenn Kasse und Terminal zusammenspielen, lassen sich Beträge automatisch übertragen und unnötige Eingaben vermeiden.

Besonders im Einzelhandel, in der Gastronomie und bei kleineren Verkaufsstellen kann das einen Unterschied machen. Wo viele Zahlungen in kurzer Zeit abgewickelt werden, summieren sich kleine Verzögerungen schnell. Gerade zu Stoßzeiten wird das sichtbar und messbar.

Für Unternehmen lohnt sich deshalb ein Blick auf den Bezahlprozess: Welche Zahlungsarten werden genutzt? Wie schnell lässt sich eine Zahlung abwickeln? Und funktioniert die Technik auch bei hohem Kundenaufkommen?

Auch Bezahllösungen von Anbietern wie REA Card lassen sich in bestehende Abläufe integrieren. Entscheidend bleibt, dass die Zahlungsinfrastruktur zum jeweiligen Betrieb und zu den Erwartungen seiner Kunden passt.

Weitere Informationen finden Sie hier: REA Card – Gut für Ihr Geschäft