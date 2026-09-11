KI-Agenten und Underwriter als Team: mgm launcht erste in Deutschland entwickelte Agentic Underwriting Workbench

Mit der Cosmo Agentic Underwriting Workbench (AUWWB) hat mgm technology partners die erste agentische Underwriting-Lösung in Deutschland entwickelt. Sie lässt Underwriter und autonome KI-Agenten als ein Team im selben Zeichnungsprozess zusammenarbeiten – systemunabhängig als orchestrierende Schicht über bestehenden Systeme hinweg und als eine der ersten Lösungen im Markt konsequent auf den EU AI Act ausgelegt.

Fachlicher Mehrwert über die gesamte Wertschöpfungskette

Qualifizierte Underwriter sind knapp, das Anfragevolumen steigt. Die AUWWB unterstützt nicht nur einzelne Schritte, sondern die gesamte Underwriting-Wertschöpfungskette – vom Eingang der Anfrage über Bewertung und Entscheidung bis zur Dokumentation sowie Renewal und Sanierung. Das bedeutet: mehr Kapazität ohne zusätzliche Underwriter, kürzere Angebotszeiten und eine durchgängige Portfoliosteuerung über die gesamte Underwriting-Wertschöpfungskette. Agentische KI wird so durchgängig in messbare Ergebnisse übersetzt:

– Kapazitätsfreisetzung: Dunkelverarbeitung von Standardfällen entlastet Underwriter – freie Kapazität fließt in komplexe, margenstarke Risiken.

– Kürzere Durchlaufzeiten: Automatisierter Intake und Scoring-basierte Priorisierung verkürzen die Time-to-Quote und verbessern die Hit Ratio.

– Aktive Portfoliosteuerung: Echtzeit-Überblick über die gesamte UW-Pipeline – Kapazität lässt sich bewusst zwischen Neugeschäft, Renewal und Sanierung allokieren.

– Bessere Risikoselektion: Strukturierte, qualitätsgeprüfte Daten priorisieren attraktive Risiken und sortieren unpassende früh aus.

Ein echtes Team-Modell statt nur Assistenten

Anders als KI-Assistenten, die dem Underwriter nur zuarbeiten, bindet die Cosmo Agentic Underwriting Workbenchspezialisierte KI-Agenten als vollwertige Teammitglieder ein. Als eigenständige „Charaktere“ übernehmen sie definierte Rollen – etwa als Junior-Underwriter, der Anfragen aufbereitet und vorbewertet, oder als Portfolio-Analyst, der die Pipeline im Blick behält. Sie übergeben Aufgaben, empfehlen nächste Schritte und eskalieren dort, wo menschliches Urteil zählt. Der Mensch bleibt aber an jedem verbindlichen Entscheidungspunkt die letzte Instanz.

Das Team ist bewusst erweiterbar angelegt: Bestehende Agenten lassen sich ausbauen und neue Agenten flexibel hinzufügen, passend zur jeweiligen Sparte und zum Reifegrad der Organisation. Dabei orientieren sich die Agenten an den Entscheidungen erfahrener Underwriter und werden mit der Zeit immer besser: Sie übernehmen zunehmend mehr von der wiederkehrenden Routine, während die Underwriter sich stärker auf komplexe und margenstarke Risiken konzentrieren können.

Weitere Innovationen machen den Unterschied

Die Verarbeitung wird pro Prozessschritt granular zwischen automatisiert („dunkel“) und manuell („hell“) gesteuert. Expertise wird nur dort eingesetzt, wo sie gebraucht wird. Systemunabhängig lässt sich die AUWWB als Layer mit allen bestehenden Systemen verbinden und orchestriert und automatisiert die Prozesse darüber, statt Bestands-, Pricing- oder Schadensysteme kostspielig abzulösen. Zudem ist sie als eine der ersten Lösungen im Markt von Grund auf EU-AI-Act-konform ausgelegt: mit Nachvollziehbarkeit, menschlicher Aufsicht und lokalem Hosting. Die Bestimmungen für Hochrisiko-KI im Finanzsektor greifen ab August 2026. „Der eigentliche Fortschritt liegt nicht darin, dass eine KI schneller Dokumente liest, sondern darin, dass Agenten und Underwriter als ein Team agieren – mit dem Menschen als letzter Instanz bei jeder verbindlichen Entscheidung“, erklärtMarc Philipp Gösswein, Mitglied der Geschäftsleitung bei mgm technology partners.

Aufgebaut auf der A12 AI Low Code Plattform lassen sich Scoring-Kriterien, Dashboards und Workflow-Regeln durch den Fachbereich konfigurieren. Die Lösung richtet sich an Versicherer, Makler und Assekuradeure in den Commercial und Specialty Lines.

Weiterführende Informationen:

– Website AUWWB: https://www.mgm-tp.com/uwwb.html

– Website mgm technology partners: www.mgm-tp.com/insurance.html

Über mgm

Als international tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München unterstützt mgm technology partners GmbH seit über drei Jahrzehnten Kunden dabei, komplexe Enterprise-IT-Projekte erfolgreich umzusetzen. Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce/Retail, Industrieversicherungen sowie die öffentliche Verwaltung setzen dabei auf das integrierte Dienstleistungsportfolio und die A12 AI Low Code-Plattform. Auf Basis modellgetriebener Softwareentwicklung entstehen so sichere, nachhaltige und wartbare Enterprise-Lösungen – von der Konzeption bis zur erfolgreichen Implementierung. Digitale Souveränität bildet dabei einen zentralen Schwerpunkt.

Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19 internationalen Standorten.

Pressekontakt:

mgm technology partners GmbH

Marc Philipp Gösswein

Mitglied der Geschäftsleitung, Industrial Insurance

Marc.Goesswein@mgm-tp.com

mgm technology partners GmbH

Nadine Kneschke

Unternehmenskommunikation

nadine.kneschke@mgm-tp.com

Original-Content von: mgm technology partners GmbH, übermittelt durch news aktuell