KI-Bootcamp in Hüfingen: In zwei Tagen vom Zuhören ins Machen

Viele Unternehmen wissen, dass sie künstliche Intelligenz einsetzen sollten, finden aber keinen praktischen Einstieg. Genau hier setzt das neue KI-Bootcamp der KI Pioniere an. An zwei Tagen in Hüfingen verstehen die Teilnehmenden, wie KI funktioniert, und bauen eine erste Lösung für ein konkretes Problem aus ihrem eigenen Arbeitsalltag. Vorwissen ist nicht nötig.

Lernen, pitchen, bauen

Das Bootcamp folgt einem klaren Dreischritt. In einer kompakten Masterclass lernen die Teilnehmenden die wichtigsten KI-Werkzeuge und ihre Möglichkeiten kennen. Anschließend bringt jede und jeder einen eigenen Anwendungsfall ein. In Tandems entstehen daraus in zwei Bau-Runden funktionsfähige Prototypen, begleitet durch das Team der KI Pioniere.

Am Ende steht nicht nur ein lauffähiger Prototyp für den eigenen Anwendungsfall, sondern auch der Bauplan dazu und eine Methode, mit der sich weitere Anwendungsfälle selbst angehen lassen. Bewusst ist das Ergebnis keine fertige Software für den Produktivbetrieb; den Weg dorthin gehen die KI Pioniere auf Wunsch anschließend gemeinsam mit den Unternehmen.

Teilnahmebescheinigung für die KI-Kompetenz

Seit dem 2. Februar 2025 verpflichtet Artikel 4 des EU AI Act Unternehmen, die KI einsetzen, Maßnahmen zur Förderung der KI-Kompetenz ihrer Mitarbeitenden zu ergreifen. Jede Teilnahme am Bootcamp wird mit einer Teilnahmebescheinigung dokumentiert, die Inhalte und Umfang festhält und sich als Nachweis einer solchen Maßnahme eignet. Mehr dazu unter Compliance-Assist.

Termine, Ort und Teilnahme

Der nächste offene Termin ist der 25. und 26. November 2026, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Weitere Termine folgen am 27. und 28. Januar, am 24. und 25. Februar sowie am 17. und 18. März 2027. Veranstaltungsort ist der Business Park Südbaar in der Römerstraße 39 in Hüfingen. Die Teilnahme kostet 1.890 Euro zzgl. MwSt. pro Person, inklusive Verpflegung, und ist auf zwölf Plätze je Termin begrenzt. Auf Anfrage bieten die KI Pioniere das Bootcamp auch als exklusiven Termin für einzelne Unternehmen an, zugeschnitten auf deren Branche und Anwendungsfälle.

„Die meisten Teams scheitern nicht am Verständnis, sondern am ersten Schritt. Im Bootcamp drehen wir das um: Nach zwei Tagen haben die Teilnehmenden etwas gebaut, das wirklich läuft, und wissen, wie sie den nächsten Anwendungsfall selbst angehen.“

Jochen Glunk, Geschäftsführer KI Pioniere

Häufige Fragen (FAQ)

Für wen ist das KI-Bootcamp gedacht?

Für Fach- und Führungskräfte in Unternehmen und Organisationen, die KI nicht nur verstehen, sondern konkret einsetzen wollen. Vorwissen oder Programmierkenntnisse sind nicht nötig.

Was nehmen die Teilnehmenden mit?

Einen funktionsfähigen KI-Prototyp für den eigenen Anwendungsfall, den Bauplan dazu, eine Methode für weitere Anwendungsfälle und eine Teilnahmebescheinigung zur Dokumentation nach Art. 4 EU AI Act.

Was kostet das Bootcamp und wie viele Plätze gibt es?

Die Teilnahme kostet 1.890 Euro zzgl. MwSt. pro Person inklusive Verpflegung. Jeder Termin ist auf zwölf Teilnehmende begrenzt.

Weiterführende Links

Zum KI-Bootcamp: https://ki-pionier-partner.de/bootcamp

Compliance-Assist: https://ki-pionier-partner.de/angebote/compliance-assist