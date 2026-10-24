KI-Infrastruktur: Chancen für Platinmetalle und Uran

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Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Sibanye Stillwater Limited und Premier American Uranium Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG

KI schafft neue Einsatzfelder für Rohstoffe

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

laut UNCTAD könnte der weltweite Markt für künstliche Intelligenz von 189 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,8 Billionen US-Dollar 2033 wachsen. Diese Marktprognose ist jedoch keine Rohstoffbedarfsprognose: Entscheidend sind konkrete Anwendungen in Rechenzentren, Elektronik, Netzen und Energieversorgung sowie deren tatsächliche Verbreitung im industriellen Maßstab.

Der World Platinum Investment Council (WPIC) sieht in diesem Kontext Potenzial für Platingruppenmetalle in Silikonen, Datenspeichern, Sensoren und Brennstoffzellen. Gleichzeitig erhöht der Strombedarf von Rechenzentren das Interesse an verlässlicher Energieversorgung, darunter Kernenergie. Neue Reaktoren und Uranlieferungen benötigen jedoch lange Vorlaufzeiten.

Sibanye-Stillwater setzt auf Förderung und Recycling

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein internationaler Produzent von Gold und Platingruppenmetallen mit wesentlichen Förderaktivitäten in Südafrika und den USA. Das Unternehmen betreibt zudem Recycling und Verarbeitung gebrauchter PGM-Katalysatormaterialien. Damit ist es in mehreren etablierten Anwendungen der Platinmetalle engagiert; zusätzliche KI-Nachfrage bleibt eine mögliche Entwicklung.

Eine Beteiligungsmeldung vom 14. Oktober bezifferte den von der Schweizer Großbank UBS Group AG gemeldeten Anteil an Sibanye-Stillwater auf 5,02 Prozent der ausgegebenen Stammaktien.

Premier American Uranium meldet Kaycee-Ergebnisse

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – entwickelt Uranprojekte in den US-Bundesstaaten New Mexico und Wyoming. Auf Cebolleta schloss das Unternehmen im Juli ein 6.030 Fuß umfassendes Kernbohrprogramm für metallurgische Untersuchungen ab. Die Tests sollen Annahmen der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung von 2025 überprüfen.

Am Kaycee-Projekt meldete Premier im Oktober für Bohrloch WD26-012 einen Abschnitt von 10 Fuß mit 0,064 Prozent eU?O? zwischen 859,5 und 869,5 Fuß. Der Gehalt wurde radiometrisch abgeleitet; die Bohrlochlänge nähert laut Unternehmen die wahre Mächtigkeit an.

Fazit: Sibanye-Stillwater und Premier American Uranium vor Meilensteinen

KI-Infrastruktur und der Bedarf an verlässlicher Energie eröffnen langfristige Perspektiven für Platinmetalle und Uran. Bei Sibanye-Stillwater zählen operative Entwicklung und Metallnachfrage, bei Premier weitere Metallurgietests, Bohrungen und der DISA-Abschluss.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Sibanye-Stillwater https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ und Premier American Uranium https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/

Weiterführende Informationen bieten unsere Reports: Uranreport https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/ und Batteriemetallreport https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: UNCTAD KI-Prognose, 07.04.2025