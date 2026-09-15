Klarer, moderner, selbstbewusster: HUK24 schärft Markenauftritt mit wirDesign

HUK24 präsentiert sich mit einem umfassend erneuerten Markenauftritt. Gemeinsam mit der Marken- und Designberatung wirDesign hat Deutschlands größter Direktversicherer und Tochter der HUK-COBURG Versicherungsgruppe seine Marke konsequent auf seine Identität als Digitalunternehmen ausgerichtet. Das Versprechen »Digital. Einfach. Günstiger.« soll damit nicht nur im Geschäftsmodell, sondern auch im Markenerlebnis noch stärker spürbar werden.

Im Zentrum des Relaunchs steht ein digitales Markensystem, das HUK24 über das bekannte Logo hinaus wiedererkennbar macht. Neue prägende Brand Assets, eine modernisierte Typografie, eine neue Illustrationswelt und ein skalierbares Design System schaffen einen Auftritt, der moderner, barriereärmer und flexibler ist – und zugleich die Vertrautheit der beliebten Marke bewahrt.

Eine Digitalmarke, die auch so aussieht

Während das HUK24-Logo eine hohe Wiedererkennbarkeit besitzt, ist das bisherige Erscheinungsbild durch prägende visuelle Codes ergänzt worden, die die Marke auch an unterschiedlichen digitalen Touchpoints unverwechselbar machen. Gleichzeitig musste der Markenauftritt den gewachsenen Anforderungen an digitale Anwendungen, Barrierearmut und eine effiziente, skalierbare Markenführung gerecht werden.

Ziel des Relaunchs war es deshalb, die vorhandenen Stärken der etablierten Marke zu bewahren und zugleich ein selbstbewussteres visuelles System zu schaffen, das den digitalen Charakter von HUK24 deutlich stärker transportiert.

Grundlage dafür war eine umfassende Analyse des bestehenden Markenauftritts. Dabei setzte wirDesign unter anderem das eigene KI-gestützte Tool BrandAnalysis ein, um Logo, Farben, Typografie, Bildsprache und digitale Anwendungen systematisch zu untersuchen und die zentralen Handlungsfelder zu identifizieren.

Vom Logo zum Markensystem

Eine zentrale Rolle im neuen Erscheinungsbild übernimmt der sogenannte »Tag«. Seine Form leitet sich aus dem charakteristischen HUK24-Logo ab und überträgt dessen visuelle Logik auf die gesamte Markenkommunikation.

Der »Tag« markiert Inhalte, strukturiert Interfaces, schafft Orientierung und setzt visuelle Akzente. Damit entsteht ein prägnanter Brand Code, der HUK24 auch dort erkennbar macht, wo das Logo selbst nicht im Mittelpunkt steht. Vor allem an digitalen Touchpoints sorgt das Gestaltungselement für mehr Eigenständigkeit und Konsistenz.

Auch typografisch erhält HUK24 einen moderneren und digitaleren Charakter. Die neue Schrift auf Basis von Figtree verbindet einen zeitgemäßen, zugänglichen Ausdruck mit hoher Lesbarkeit. Angepasste Zeichenformen und eine weichere Formensprache verbessern Lesbarkeit und Barrierearmut.

Eine Illustrationswelt für die digitale Marke

Mehr Nähe und Unverwechselbarkeit schafft zudem ein neu entwickeltes Illustrationssystem. Wiederkehrende Grundformen, ergänzende Module und klar definierte Gestaltungsregeln ermöglichen unterschiedliche Anwendungen – vom kleinen UI-Icon über saisonale Erweiterungen bis hin zu großformatigen Headermotiven.

Auf dieser Basis entstanden in gestalterischer Handarbeit mehrere hundert Illustrationen. Trotz unterschiedlicher Größen, Inhalte und Einsatzbereiche folgen sie einer gemeinsamen visuellen Logik und sind damit eindeutig HUK24 zuzuordnen. Das modulare System ermöglicht zugleich, die Illustrationswelt flexibel zu erweitern und effizient auf neue Anforderungen zu übertragen.

Inhaltlich rückt die Bildwelt stärker die Lebensrealität der Kund*innen in den Mittelpunkt. Die Motive zeigen nicht nur Versicherungsprodukte, sondern Situationen, Mobilität, Wohnen und Alltag – also jene Momente, in denen Versicherung relevant wird. Darüber wird HUK24 stärker als digitaler Begleiter im Alltag wahrgenommen.

Die Website als zentrale Bühne der Marke

Die Website ist für HUK24 nicht nur Kommunikationskanal, sondern zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Sie wurde deshalb zur ersten umfassenden Anwendung des neuen Markenauftritts.

wirDesign überführte die Gestaltung in ein skalierbares Design System und nutzte den Relaunch zugleich, um Navigation, Informationsarchitektur und ausgewählte UX-Bausteine weiterzuentwickeln. Ziel ist ein konsistentes Markenerlebnis über unterschiedliche digitale Anwendungen hinweg – von der Markenkommunikation bis zu konkreten Service- und Abschlussprozessen.

Ein digitales Markenportal auf Basis von Frontify dokumentiert Komponenten, Regeln und Gestaltungsprinzipien und schafft die Grundlage für eine konsistente Markenführung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marke.

»HUK24 ist eine starke Digitalmarke – und diese Digitalität sieht man ihr nun auf den ersten Blick an. Mit dem neuen Markenauftritt übersetzen wir unser Kundenversprechen ‚Digital. Einfach. Günstiger. konsequent in das Markenerlebnis. HUK24 wirkt heute moderner, klarer und digitaler, ohne dabei das zu verlieren, was unsere Kundinnen und Kunden seit vielen Jahren kennen und schätzen.«

Dr. Christoph Samwer, Vorstand Marketing und Vertrieb, HUK24

»Mit wirDesign hatten wir während des gesamten Relaunchs einen Partner an unserer Seite, auf den wir uns verlassen konnten: professionell, angenehm in der Zusammenarbeit und immer im Timing. Das Team hat sehr gut verstanden, was HUK24 ausmacht. Gemeinsam haben wir unseren Markenauftritt so weiterentwickelt, dass dieser vertraut bleibt und gleichzeitig einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Wir sind vom Ergebnis überzeugt.«

Selina Fischer, Lead Website & Digital Experience Management, HUK24

Zum HUK24-Case auf der wirDesign-Website

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