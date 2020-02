KMU – INTERN: verfeuert & verblasen. Geld verbrennen ist nicht strafbar… aber sinnlos!

Wolfgang Wrobel hebt vor allem die finanziellen Mittel, die in der internen Wertschöpfung Tag für Tag verschenkt werden, hervor. Diesem Umstand möchte der Autor mit seiner KMU-Verbesserungsformel entgegenwirken. In diesem Zusammenhang macht er sich auf die Suche nach den größten Multiplikatoren für den Gewinn einer Firma. Das Buch richtet sich in erster Linie an Inhaber oder Geschäftsführer und erklärt anschaulich, welche Faktoren von Bedeutung sind. Dieses Wissen macht es im Anschluss möglich, gezielt Verbesserungen zu planen, einzuleiten und konsequent durchzuziehen.

Der Autor ist Spezialist für die Optimierung von internen Abläufen in KMUs. Diese Kompetenz ermöglicht ihm die Beratung von Unternehmen. Zu seinen Kunden zählen Betriebe aus dem Handwerk sowie dem produzierenden Gewerbe. Zudem wurde er selbst mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Mit seiner Arbeit möchte Wrobel aufzeigen, das interne Veränderungsprozesse keineswegs als negativ wahrgenommen werden sollten. Vielmehr schaffen sie eine neue Qualität der Arbeit und erhöhen den Erfolg des Unternehmens.

"KMU – INTERN: verfeuert & verblasen" von Wolfgang Wrobel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9157-6 zu bestellen.

