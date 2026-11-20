Die Lage ist ernst. An unüberschaubar vielen Fronten werden gewerkschaftliche Errungenschaften wieder zurückgedreht. Unter dem Deckmantel der Wirtschaftskrise lassen Arbeitgeber insbesondere der Industrie eine Angriffswelle der nächsten folgen. Es geht um Arbeitsplätze und Fertigungsstandorte.

In der Metall- und Elektroindustrie wurden seit 2019 bereits 350.000 Arbeitsplätze abgebaut, der Arbeitgeberverband Gesamtmetall droht, weitere 300.000 Stellen zu streichen. Werke von Mercedes und Volkswagen stehen zur Disposition, die Produktion wird an Billigstandorte verlagert, die die Unternehmen selbst aufgebaut haben. Statt wie bisher 35 Stunden sollen die Beschäftigten bald wieder 40 Stunden arbeiten – ohne Lohnausgleich. Zugleich will etwa VW seine Rendite bis 2030 verdreifachen.

Die IG Metall reagiert in gewohnter Manier, kündigt „massiven Widerstand“ an und mobilisiert zu Warnstreiks. Dabei hat die Gewerkschaft noch nicht erkannt, dass ihr offenbar die Mittel fehlen, um im Rahmen der Sozialpartnerschaft noch nennenswerte Erfolge einzufahren. Oft genug endet der angekündigte Widerstand als fauler Kompromiss. Der Lohnverzicht wird am Ende abgenickt, die Werkschließung gar nicht erst infrage gestellt. Man ist froh, wenn sie sozialverträglich vonstattengeht.

Es sind die Arbeitgeber, die den Verlauf der Auseinandersetzung und am Ende die Arbeitsbedingungen diktieren. Sie sind es, die den Gewerkschaften zunehmend einen Schritt voraus sind und das etablierte System besser für sich zu nutzen wissen. Sozialpartnerschaft ist nur noch eine Worthülle.

Um eine Boxkampf-Analogie zu bemühen: Wer immer nur einsteckt und Alibi-Schläge setzt, kann den Kampf nicht gewinnen. Besonders dann, wenn sich der auf Gegner bisweilen nicht an die Regeln hält. In Grünheide greift Tesla auch auf Gesetzesverstöße zurück – bislang erfolgreich.

Will die Gewerkschaft den geschichtlichen Trend durchbrechen, wonach Erfolge vor allem in Zeiten des Aufschwungs errungen werden, muss sie selbst in die Offensive kommen, einen Konter setzen. Dafür braucht es eigene Akzente.

Skizzen liegen in der Schublade. Umstellung auf Zukunftsprodukte wie nachhaltige Industriegüter, CO2-freie Energiewirtschaft und öffentliche Mobilität. Arbeitszeitverkürzung statt Personalabbau. Verzicht auf Gewinnausschüttungen in Krisenzeiten. Gewinnbeteiligung der Beschäftigten. Und steht ein Werk am Ende doch gänzlich zur Disposition, übernimmt die Belegschaft den Laden selbst.

Die Liste ließe sich erweitern, die Ideen ausformulieren. Doch zuerst braucht es das Bekenntnis der Gewerkschaft zu einem Strategiewechsel und den Mut, wieder echte Wirkungstreffer zu landen. Realistisch ist das, solange sie noch ausreichend Mitglieder hat, um die Bänder anzuhalten.

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