Kommentar zur Inflationsrate

Um die Inflation zu kontrollieren, muss die Politik auch das Angebot im Blick behalten. Einwanderung ist ein wichtiger Faktor; Lohnerhöhungen sind richtig und wichtig, aber der Fachkräftemangel darf nicht dazu führen, dass manche Branchen die Preise setzen können, wie sie wollen. Die Mütter allen Übels sind übrigens Väter; sie sitzen in Washington, Moskau und Teheran. Mittelfristig ist die Lösung der Inflationsproblematik eine politische Lösung für die Straße von Hormus und für die Meerenge Bab al-Mandab. Langfristig ist es die Abkehr von den fossilen Energien, vor deren geopolitischer Unberechenbarkeit es sich schwer schützen lässt.

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