Zwar einigten sich beide Seiten in Brüssel darauf, dass junge Erwachsene leichter reisen, arbeiten und studieren können sollen. Doch schon bei einer vermeintlichen Kleinigkeit wie den Gebühren für europäische Studierende an britischen Universitäten hakte es. Große Fortschritte sind also nicht möglich, auch wenn sich das viele auf der Insel und dem europäischen Festland wünschen. Und so wird man warten müssen, bis die ohnehin funktionierende Zusammenarbeit zwischen London und Europa in der Nato oder bei der Unterstützung der Ukraine auch politisch, ökonomisch und gesellschaftlich wieder enger wird als bisher.

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