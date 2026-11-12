Kreditscoring ab 20. November 2026: Scores dürfen Alter, Geschlecht, Name, Kontobewegungen und Anschriftendaten nicht mehr einbeziehen

Für Bonitätsscores gelten in Deutschland ab dem 20. November 2026 neue gesetzliche Grenzen, welche Daten einfließen dürfen. Dann tritt § 37a des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in Kraft, eingefügt mit dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225, verkündet im Bundesgesetzblatt 2026 I Nr. 139. Auskunftei-Scores zur Zahlungsfähigkeit und -willigkeit, in die Informationen über Forderungen einfließen, sowie Wahrscheinlichkeitswerte für Vertragsentscheidungen dürfen dann weder Alter, Geschlecht und Namen noch Kontobewegungen oder Anschriftendaten nutzen; der bisherige § 31 BDSG entfällt. Wie ein Kreditscore aus einzelnen Merkmalen entsteht, erklärt das Fachportal der Provimedia GmbH aus Bietigheim-Bissingen in seinem Leitfaden zum Kreditscoring und seinen Einflussfaktoren.

Wie viele Menschen das betrifft, zeigt eine Zahl aus dem Bericht des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) zum neuen SCHUFA-Score vom 18.06.2026. Laut dem Bericht speichert die SCHUFA nach eigenen Angaben Daten zu rund 68 Millionen Menschen in Deutschland. Die Verbraucherzentralen werteten darin Fallschilderungen aus den Monaten März bis Mai 2026 aus, nachdem die SCHUFA im März 2026 ein neues Scoring eingeführt hatte. Verbraucher berichteten von Abwertungen ohne veränderte finanzielle Lage und von Nachfragen, die ohne konkrete Begründung blieben. Rückschlüsse auf die Häufigkeit solcher Fälle lässt die qualitative Auswertung ausdrücklich nicht zu.

Durch § 37a BDSG fallen vier Gruppen von Daten aus der Score-Berechnung

Ab dem 20. November 2026 dürfen nach § 37a Absatz 2 BDSG diese Daten nicht in Wahrscheinlichkeitswerte einfließen:

besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), etwa Gesundheitsdaten.

das Alter, das Geschlecht und der Name der Person sowie Daten aus der Nutzung sozialer Netzwerke.

Informationen über Zahlungseingänge und -ausgänge auf und von Bankkonten.

Zusätzlich dürfen solche Werte keine minderjährige Person betreffen. Die genutzten Daten müssen nach einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren nachweisbar erheblich für die Berechnung sein, und die Werte dürfen für keine anderen Zwecke verarbeitet werden.

Offen ist, wie weit der Begriff Anschriftendaten reicht. Im vzbv-Bericht schildert ein Verbraucher, dass ihm die Korrektur des Merkmals „Alter der Wohnadresse“ nur gegen eine kostenpflichtige Meldebestätigung angeboten wurde. Ob ein solches Merkmal ab dem Stichtag unter das Verbot fällt, beantwortet der Gesetzestext nicht ausdrücklich; das ist eine Auslegungsfrage für Aufsichtsbehörden und Gerichte.

Wann eine offene Rechnung in den Bonitätswert eingeht

Für Scores von Auskunfteien über die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit regelt § 37a Absatz 3 BDSG, welche unbezahlten Forderungen zählen; inhaltlich gilt dasselbe wie bisher schon nach § 31 Absatz 2 BDSG. Berücksichtigt werden dürfen titulierte Forderungen, im Insolvenzverfahren festgestellte und im Prüfungstermin nicht bestrittene Forderungen sowie vom Schuldner ausdrücklich anerkannte Forderungen. Für sonstige offene Rechnungen gelten nach Nummer 4 vier Bedingungen zugleich. Der Schuldner wurde nach Fälligkeit mindestens zweimal schriftlich gemahnt, und die erste Mahnung liegt mindestens vier Wochen zurück. Frühestens mit der ersten Mahnung wurde er über eine mögliche Meldung an eine Auskunftei unterrichtet, und er hat die Forderung nicht bestritten. Daneben zählen Forderungen aus Verträgen, die wegen Zahlungsrückständen fristlos gekündigt werden können, wenn der Schuldner vorher über eine mögliche Meldung unterrichtet wurde.

Für Datenbanken mit Informationen über Allgemein-Verbraucherdarlehen kommt § 30 Absatz 3 BDSG hinzu. Die betreibende Auskunftei muss den Verbraucher dann innerhalb von 30 Tagen nach der Eintragung eines Rückstands bei der Darlehensrückzahlung darüber unterrichten. Welche Daten über die eigene Person gespeichert sind, lässt sich vor einem Kreditantrag über eine Selbstauskunft klären; wie das geht, beschreibt das Fachportal in seiner Anleitung, die eigene Kreditwürdigkeit selbst zu prüfen.

Was Verbraucher ab dem 20. November 2026 von Auskunfteien und Darlehensgebern erfahren

Verantwortliche, die Scores erstellen, müssen ab dem Stichtag auf Antrag nach § 37a Absatz 4 BDSG in klarer und einfacher Sprache mitteilen, welche Daten und Kriterien sie genutzt haben. Dazu gehören die Gewichtung der Kriterien, die den Wert am stärksten beeinflussen, die Aussagekraft des konkreten Werts sowie die erstellten Werte und ihre Empfänger. Die Frist ergibt sich aus Artikel 12 Absatz 3 DSGVO: unverzüglich, spätestens ein Monat nach Eingang des Antrags. Eine Verlängerung um weitere zwei Monate ist möglich, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Über eine solche Verlängerung müssen die Verantwortlichen innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags mit Gründen informieren. Die nötigen Informationen müssen die Verantwortlichen ein Jahr lang speichern.

Gegenüber einem Unternehmen, das auf Grundlage eines Scores entscheidet, hat die betroffene Person nach § 37a Absatz 5 BDSG das Recht auf Anfechtung, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Entscheidung durch einen Menschen. Bei Allgemein-Verbraucherdarlehen mit automatisierter Kreditwürdigkeitsprüfung kann der Darlehensnehmer nach § 30 Absatz 6 BDSG zusätzlich das Eingreifen einer Person verlangen. Lehnt ein Darlehensgeber einen Vertrag wegen der Auskunft einer Auskunftei ab, muss er den Verbraucher nach § 30 Absatz 7 BDSG unverzüglich über die Auskunft, die genutzte Datenbank und die berücksichtigten Datenkategorien informieren.

Worauf Kreditsuchende nach dem Stichtag zuerst achten

Ab dem 20. November 2026 lohnt sich vor einem Kreditantrag eine Selbstauskunft bei den großen Auskunfteien, verbunden mit der Frage nach den genutzten Kriterien und der Gewichtung der einflussreichsten. Wer wegen einer Auskunft abgelehnt wird, erfährt, welche Datenbank und welche Datenkategorien eine Rolle spielten, und kann bei einer automatisierten Prüfung eines Allgemein-Verbraucherdarlehens eine Prüfung durch einen Menschen verlangen. Ob die Auskunfteien ihre Modelle zum Stichtag anpassen und wie Aufsichtsbehörden den Begriff Anschriftendaten auslegen, zeigen die ersten Monate nach dem Inkrafttreten.

Die vorstehenden Angaben zum Scoring geben eine allgemeine Information nach dem am 19. Oktober 2026 abgerufenen Wortlaut wieder. Grundlage sind Artikel 3 und Artikel 16 des Gesetzes im Bundesgesetzblatt 2026 I Nr. 139 mit § 30 Absatz 3, 6 und 7 sowie § 37a BDSG in der ab dem 20. November 2026 geltenden Fassung. Hinzu kommen Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 3 DSGVO sowie § 31 Absatz 2 BDSG in der bis zum 19. November 2026 geltenden Fassung. Der bisherige § 31 BDSG entfällt nach Artikel 3 Nummer 3 des Gesetzes im Bundesgesetzblatt 2026 I Nr. 139. Die Angaben sind keine Rechtsberatung. Welche Rechte im Einzelfall bestehen, klärt sich bei einer Verbraucherzentrale oder in einer rechtlichen Beratung.

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