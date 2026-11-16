Rechtsstand: 16. November 2026. Der Beitrag ersetzt keine institutsindividuelle rechtliche Prüfung.

Kreditwürdigkeitsprüfung war im Ratenkreditgeschäft bisher eine Negativprüfung: Ein Allgemein-Verbraucherdarlehen durfte vergeben werden, wenn keine erheblichen Zweifel an der Kreditwürdigkeit bestanden. Ab Freitag, dem 20. November 2026, gilt für alle Verbraucherdarlehen der strengere Maßstab, den das Recht bisher nur für Immobiliar-Verbraucherdarlehen kannte. Der Vertrag darf nur noch geschlossen werden, wenn es wahrscheinlich ist, dass der Darlehensnehmer seine Verpflichtungen vertragsgemäß erfüllt (§ 18a Abs. 1 Kreditwesengesetz (KWG) in der ab 20. November 2026 geltenden Fassung).

Damit ändert sich mehr als eine Formulierung. Die Kreditwürdigkeitsprüfung muss künftig auf einschlägigen und genauen Informationen zu Einkommen und Ausgaben beruhen, darf bestimmte Datenquellen nicht nutzen und wird für automatisierte Entscheidungen durch Erklärungs- und Überprüfungsrechte ergänzt. Zugleich fallen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung erstmals Kleinkredite bis 200 Euro, zinsfreie Ratenmodelle, Kurzzeitkredite und Buy now, pay later in den Anwendungsbereich (BaFin, Verbraucherinformation zur CCD II).

Für Institute bleiben damit wenige Tage, um Kreditrichtlinien, Scorecards, Ablehnungsprozesse und die Schnittstellen zu Händlern und Auskunfteien auf den neuen Stand zu bringen. Dieser Beitrag ordnet die Normen, zeigt die verfügbare amtliche Datenlage und beschreibt, wie eine prüfungsfeste Umsetzung aussehen kann.

Vom Ausschluss erheblicher Zweifel zur positiven Rückzahlungsprognose

Grundlage ist die Richtlinie (EU) 2023/2225 vom 18. Oktober 2023 über Verbraucherkreditverträge, die zweite Verbraucherkreditrichtlinie (Consumer Credit Directive II, CCD II). Art. 18 CCD II regelt die Kreditwürdigkeitsprüfung, Art. 19 den Zugang zu Datenbanken; nach Art. 48 sind die Umsetzungsvorschriften ab dem 20. November 2026 anzuwenden (Richtlinie (EU) 2023/2225). Deutschland hat die Richtlinie mit dem Gesetz vom 12. Mai 2026 umgesetzt, verkündet im Bundesgesetzblatt (BGBl.) 2026 I Nr. 139; nach dessen Art. 16 Abs. 1 tritt es im Wesentlichen am 20. November 2026 in Kraft.

Die Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung ist doppelt verankert. Aufsichtsrechtlich ersetzt Art. 9 des Umsetzungsgesetzes § 18a KWG vollständig, zivilrechtlich ändert Art. 1 die §§ 505a und 505b des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Beide Normen verlangen nun eine „eingehende“ Prüfung und den positiven Wahrscheinlichkeitsmaßstab für Allgemein- und Immobiliar-Verbraucherdarlehen gleichermaßen (§ 18a Abs. 1 KWG n. F., § 505a Abs. 1 BGB n. F.). Bei mehreren Darlehensnehmern ist auf die gemeinsame Rückzahlungsfähigkeit abzustellen (§ 18a Abs. 1a KWG n. F.).

Neu sind auch Pflichten rund um die Entscheidung. Das Institut muss warnen, wenn ein Vertrag unter Berücksichtigung der finanziellen Situation ein spezifisches Risiko birgt (§ 18a Abs. 1b KWG n. F.). Lehnt es ab, muss es dies unverzüglich mitteilen und bei Allgemein-Verbraucherdarlehen gegebenenfalls an leicht zugängliche Schuldnerberatungsdienste verweisen (§ 505a Abs. 1 Satz 3 BGB n. F.). Bei einer deutlichen Erhöhung des Nettodarlehensbetrags ist eine neue Kreditwürdigkeitsprüfung erforderlich (§ 18a Abs. 2 KWG n. F.).

Für den Übergang gilt eine klare Linie: Auf Verträge, die vor dem 20. November 2026 bestanden, ist grundsätzlich das bisherige Recht anzuwenden; für Überziehungsmöglichkeiten kommt es auf den Abschluss des Kontovertrags mit eingeräumter Überziehung an (Art. 229 § 71 Abs. 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)). Für unbefristete Altverträge gelten einzelne neue Vorschriften dennoch ab dem Stichtag.

Welche Daten die Kreditwürdigkeitsprüfung künftig nutzen darf

Die Informationsbasis wird enger und zugleich anspruchsvoller. Das Institut ermittelt die erforderlichen Informationen aus internen oder externen Quellen einschließlich der Angaben des Darlehensnehmers, erforderlichenfalls durch Datenbankabfrage, ausdrücklich aber nicht aus sozialen Netzwerken (§ 18a Abs. 3 KWG n. F.). Die Informationen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu Art, Laufzeit, Höhe und Risiken des Darlehens stehen; bei Allgemein-Verbraucherdarlehen dürfen sie keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umfassen (§ 18a Abs. 4 KWG n. F.). Verfahren und Angaben sind festzulegen, zu dokumentieren und aufzubewahren (§ 18a Abs. 5 KWG n. F.).

Flankiert wird das durch Art. 3 des Umsetzungsgesetzes im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Der neue § 30 BDSG verbietet Darlehensgebern die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten und von Daten aus sozialen Netzwerken, die in Auskunfteidatenbanken enthalten sein könnten (§ 30 Abs. 5 BDSG n. F.). Beruht die Kreditwürdigkeitsprüfung auf automatisierter Verarbeitung, kann der Darlehensnehmer das Eingreifen einer Person, eine verständliche Erläuterung der Logik und eine Überprüfung der Entscheidung verlangen (§ 30 Abs. 6 BDSG n. F.). Bei Ablehnung infolge einer Auskunftei-Auskunft sind konsultierte Datenbank und Datenkategorien mitzuteilen (§ 30 Abs. 7 BDSG n. F.).

Für den Datenschutz im Kreditprozess besonders relevant ist der neue § 37a BDSG zum Scoring. Wahrscheinlichkeitswerte dürfen danach unter anderem nicht unter Verwendung von Alter, Geschlecht, Name, Anschriftendaten oder Informationen über Zahlungsein- und -ausgänge auf Bankkonten erstellt werden; Betroffene erhalten ein Auskunftsrecht zu Kriterien und Gewichtung (§ 37a Abs. 2 und 4 BDSG n. F.). Wie weit diese Grenzen neben Art. 22 DSGVO auch institutseigene Scorecards erfassen, sollte jedes Institut für seine Modelle gesondert prüfen.

Eine weitere Frist liegt bereits im Blick: KI-Systeme zur Bewertung der Kreditwürdigkeit natürlicher Personen gelten nach Anhang III Nr. 5 Buchst. b der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung) als Hochrisiko-Systeme. Nach der Fristenverschiebung durch die Verordnung (EU) 2026/1744 gelten die Hochrisiko-Anforderungen hierfür ab dem 2. Dezember 2027. Wer heute Scorecards auf CCD II umstellt, sollte die Dokumentation daher so anlegen, dass sie später auch für eine KI-Compliance trägt.

Buy now, pay later, Duldung und Nachsicht: der erweiterte Pflichtenkreis

Der Anwendungsbereich wächst. Nach der Verbraucherinformation der BaFin gelten Zahlungsaufschübe wie Buy now, pay later, Darlehen unter drei Monaten Laufzeit, Kleinkredite bis 200 Euro sowie Raten- und Null-Prozent-Finanzierungen ab dem 20. November 2026 als Verbraucherkredite. Ausgenommen bleiben unter anderem unentgeltliche Rechnungskäufe mit einem Zahlungsziel von bis zu 50 Tagen, wenn der Händler den Aufschub selbst gewährt, sowie Charge-Cards mit Ausgleich binnen 40 Tagen (BaFin, Verbraucherinformation zur CCD II). Nach § 18a Abs. 10 KWG n. F. gelten die Absätze 1 bis 9 auch für entsprechende Finanzierungshilfen.

Auch die geduldete Überziehung wird erfasst: Die Kreditwürdigkeitsprüfung ist vor Vereinbarung eines Entgelts für die Duldung durchzuführen (§ 505 Abs. 4 Satz 2 BGB n. F.). Kreditgeber außerhalb des KWG unterliegen über das Absatzfinanzierungsaufsichtsgesetz (AbsFinAG) entsprechenden Pflichten; die BaFin führt ein Register, das ab dem 20. November 2026 öffentlich einsehbar ist (BaFin, Verbraucherinformation zur CCD II).

Die Pflichten enden nicht mit der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Vertragsschluss. Institute brauchen Verfahren, um Darlehensnehmer in finanziellen Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und an Schuldnerberatungsdienste zu verweisen (§ 18a Abs. 8c KWG n. F., § 497a Abs. 1 BGB n. F.). Vor Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ist, sofern angebracht, angemessene Nachsicht zu üben, etwa durch Laufzeitverlängerung, Zahlungsaufschub oder Zinsherabsetzung (§ 18a Abs. 8b KWG n. F., § 497a Abs. 2 BGB n. F.).

Neben dem verbindlichen Recht steht die Aufsichtspraxis. Abschnitt 5 der Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) konkretisiert seit dem 30. Juni 2021 Informationsbasis, Prüfung und Dokumentation bei Verbraucherkrediten (EBA, Leitlinien zur Kreditvergabe). Für die Sachkunde der an der Kreditwürdigkeitsprüfung beteiligten Mitarbeiter hat die BaFin den Entwurf einer Verbraucherdarlehensvergabe-Sachkunde-Verordnung bis zum 27. Oktober 2026 konsultiert; eine verkündete Fassung lag zum Rechtsstand nicht vor (BaFin, Konsultation 09/2026). Die Vergütung der Mitarbeiter in der Kreditwürdigkeitsprüfung darf künftig nicht von Zahl oder Anteil genehmigter Anträge abhängen (BGBl. 2026 I Nr. 139, Art. 10).

Was amtliche Daten über Konsumentenkredite und Überschuldung zeigen

Die MFI-Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank weist für Konsumentenkredite an private Haushalte ohne Überziehungskredite ein Neugeschäftsvolumen von zusammen rund 90,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 aus, nach rund 97,7 Milliarden Euro im Jahr 2024 (Deutsche Bundesbank, MFI-Zinsstatistik, Summe der Monatswerte, eigene Berechnung). Erfasst sind nur Banken; Absatzfinanzierer und Zahlungsdienstleister außerhalb des Bankensektors fehlen.

Die Überschuldungsstatistik 2025 des Statistischen Bundesamts (Destatis) beruht auf Angaben von 738 Beratungsstellen zu rund 187.000 Personen. Danach hatten rund 37 Prozent der beratenen Personen Ratenkredite bei Kreditinstituten, knapp 29 Prozent offene Rechnungen im Online- und Versandhandel; die durchschnittliche Schuldenhöhe lag bei 34.650 Euro (Destatis, Pressemitteilung Nr. 249 vom 15. Juli 2026). Als Hauptauslöser nannten 1,6 Prozent der hochgerechnet 586.422 beratenen Personen eine unzureichende Kredit- oder Bürgschaftsberatung (Destatis, GENESIS-Tabelle 63511). Destatis weist darauf hin, dass die Ergebnisse keine Rückschlüsse auf alle überschuldeten Personen erlauben.

Zur Nutzung von Buy now, pay later hat die BaFin 2025 eine repräsentative Erhebung unter 1.000 Nutzern im Alter von 18 bis 60 Jahren durchgeführt. Etwa ein Viertel gab an, durch diese Zahlungsart mehr ausgegeben zu haben als geplant, 14 Prozent hatten schon einmal den Überblick über offene Rechnungen verloren, und 3 Prozent suchten wegen dieser Schulden eine Schuldnerberatung auf (BaFin, Risiken im Fokus 2026).

Belastbare amtliche Daten zu Ablehnungsquoten, zum Anteil automatisierter Kreditentscheidungen oder zur Qualität bisheriger Kreditwürdigkeitsprüfungen bei Allgemein-Verbraucherdarlehen liegen nicht vor. Institute müssen ihre Ausgangslage deshalb aus eigenen Daten erheben, etwa aus Antrags-, Ablehnungs- und Ausfallstatistiken der letzten Jahre.

Kreditwürdigkeitsprüfung umsetzen: Governance, Verfahren und Kontrollen

Die Verantwortung liegt nach § 25a Abs. 1 Satz 2 KWG bei allen Geschäftsleitern. Empfehlenswert ist ein Beschluss, der die überarbeitete Kreditrichtlinie für Verbraucherdarlehen in Kraft setzt, Zuständigkeiten für Modelle, Datenquellen und Partnervertrieb festlegt und einen Bericht über die ersten drei Monate nach dem Stichtag anfordert. Die Regeln selbst gehören in die schriftlich fixierte Ordnung, nicht in Arbeitsanweisungen einzelner Vertriebswege.

Im Verfahren empfiehlt sich ein Datenkatalog, der für jedes Produkt festlegt, welche Einkommens- und Ausgabeninformationen in welcher Tiefe erhoben und wie sie verifiziert werden. Unzulässige Merkmale nach § 18a Abs. 4 KWG und § 30 Abs. 5 BDSG sollten technisch ausgeschlossen werden, nicht nur durch Anweisung. Für automatisierte Entscheidungen braucht es einen dokumentierten Weg zur menschlichen Überprüfung, Textbausteine für Warnung, Ablehnung und Auskunftei-Hinweis sowie eine gepflegte Liste leicht zugänglicher Schuldnerberatungsdienste.

Die Kontrollen sollten am Ergebnis ansetzen. Geeignete Kennzahlen sind die Ablehnungs- und Warnquote je Produkt und Vertriebsweg, die Zahl der Anträge auf menschliche Überprüfung und deren Ergebnis, die Ausfallrate der ersten zwölf Monate nach Abschluss sowie die Zahl der Verweise an Schuldnerberatungsdienste. Nach Einschätzung von S+P Compliance ist ein deutlicher Anstieg der Ablehnungsquote nach dem Stichtag kein Fehler, solange er sich aus dem neuen Maßstab erklärt und dokumentiert ist.

Die Compliance-Funktion überwacht die Umsetzung der neuen Vorschriften, die Interne Revision prüft Prozess, Datenkatalog und Stichproben einzelner Kreditakten. Das Risikocontrolling sollte die Wirkung auf Risikovolumen und Ausfallraten im bestehenden Risikomanagement und internen Kontrollsystem abbilden. Für die Berichtswege bietet sich ein gemeinsamer Quartalsbericht an die Geschäftsleitung an, der Kennzahlen, Beschwerden und Feststellungen zusammenführt.

Proportionalität nach Produktpalette, Vertriebsweg und Automatisierungsgrad

Ein regionales Institut mit wenigen Standardprodukten im Filialgeschäft wird vor allem Kreditrichtlinie, Haushaltsrechnung und Textbausteine anpassen. Ein Institut mit digitaler Kreditstrecke, Händlerfinanzierung oder Buy now, pay later muss dagegen Modelle, Datenlieferungen, Echtzeitentscheidungen und Partnerverträge überprüfen. Maßgeblich bleibt nach § 25a Abs. 1 KWG die Angemessenheit nach Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit; die Begründung für vereinfachte Lösungen sollte schriftlich vorliegen. Eine strukturierte Nachweisführung erleichtert es, diese Begründung gegenüber Aufsicht und Prüfern vorzulegen.

Für eine kompakte Standortbestimmung eignen sich folgende Fragen:

Ist die Kreditrichtlinie für alle Verbraucherdarlehen auf den Maßstab „wahrscheinlich vertragsgemäße Erfüllung“ nach § 18a Abs. 1 KWG umgestellt?

Sind alle neu erfassten Produkte, einschließlich Kleinkrediten, Kurzzeitkrediten, Zahlungsaufschüben und geduldeter Überziehung, identifiziert und der Kreditwürdigkeitsprüfung zugeordnet?

Legt ein Datenkatalog je Produkt Informationsumfang, Verifikation und ausgeschlossene Merkmale nach § 18a Abs. 3 und 4 KWG sowie § 30 Abs. 5 BDSG fest?

Sind Scorecards und Auskunfteiabfragen auf § 37a BDSG geprüft und dokumentiert?

Gibt es einen funktionierenden Weg zur menschlichen Überprüfung nach § 30 Abs. 6 BDSG mit Fristen und Protokoll?

Liegen Textbausteine für Warnung, Ablehnung, Auskunftei-Hinweis und Verweis an Schuldnerberatungsdienste vor?

Sind Früherkennung nach § 18a Abs. 8c KWG und Nachsichtsmaßnahmen nach § 497a BGB im Forderungsmanagement verankert?

Entspricht die Vergütung in Vertrieb und Kreditentscheidung § 5 Abs. 1 Nr. 4 bis 5a der Institutsvergütungsverordnung?

Gibt es Kennzahlen, einen Quartalsbericht an die Geschäftsleitung und eine Prüfungsplanung der Internen Revision?

Warum die Kreditwürdigkeitsprüfung zur Begründungsaufgabe wird

Nach Einschätzung von S+P Compliance verschiebt die CCD II den Schwerpunkt von der Frage, ob ein Antrag abgelehnt werden muss, zur Frage, warum er bewilligt werden darf. Positive Prognose, Datengrenzen, Erklärungsrechte und Nachsichtspflichten verlangen eine Kreditwürdigkeitsprüfung, die das Institut gegenüber Kunden, Aufsicht und Revision begründen kann. Wer nur Schwellenwerte im Score anpasst, erfüllt den neuen Maßstab voraussichtlich nicht.

Offen sind die endgültige Sachkundeverordnung der BaFin, deren Verwaltungspraxis zur Prüftiefe bei Kleinstkrediten und die Frage, ob die EBA ihre Leitlinien an die CCD II anpasst. Mit der Hochrisiko-Frist der KI-Verordnung im Dezember 2027 folgt die nächste Anforderung an dieselben Modelle. Institute, die Datenkatalog und Modelldokumentation jetzt sauber aufsetzen, können beide Anforderungen auf einer gemeinsamen Grundlage erfüllen.

Häufige Fragen zur Kreditwürdigkeitsprüfung nach CCD II

Ab wann gilt die neue Kreditwürdigkeitsprüfung?

Die neuen Vorgaben in § 18a KWG und in den §§ 505a und 505b BGB gelten ab dem 20. November 2026. Maßgeblich ist der Vertragsschluss: Für Verträge, die vor diesem Tag bestanden, bleibt es grundsätzlich beim bisherigen Recht. Für unbefristete Altverträge gelten einzelne neue Vorschriften, etwa zur Überziehung, dennoch ab dem Stichtag.

Was ändert sich am Prüfungsmaßstab?

Bisher genügte bei Allgemein-Verbraucherdarlehen, dass keine erheblichen Zweifel an der Kreditwürdigkeit bestanden. Künftig muss die Prüfung ergeben, dass der Darlehensnehmer seine Verpflichtungen wahrscheinlich vertragsgemäß erfüllt. Dieser Maßstab galt bisher nur für Immobiliar-Verbraucherdarlehen. Die Prüfung muss außerdem eingehend sein und auf einschlägigen und genauen Informationen beruhen.

Fällt Buy now, pay later unter die Kreditwürdigkeitsprüfung?

Ja, nach der Verbraucherinformation der BaFin gelten Zahlungsaufschübe wie Buy now, pay later ab dem 20. November 2026 als Verbraucherkredite. Ausgenommen bleiben unter anderem unentgeltliche Rechnungskäufe mit einem Zahlungsziel von bis zu 50 Tagen, wenn der Händler selbst stundet. Banken, die solche Modelle refinanzieren oder anbieten, müssen ihre Rolle im Vertragsgefüge genau bestimmen.

Welche Daten sind künftig ausgeschlossen?

Informationen aus sozialen Netzwerken dürfen nicht genutzt werden. Bei Allgemein-Verbraucherdarlehen sind zudem besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO ausgeschlossen. Für Scorewerte schließt § 37a BDSG unter anderem Alter, Geschlecht, Name und Anschriftendaten aus. Wie weit diese Grenzen für eigene Scorecards gelten, sollte datenschutzrechtlich gesondert geprüft werden.

Was muss ein Institut bei einer Ablehnung tun?

Das Institut muss die Ablehnung unverzüglich mitteilen und bei Allgemein-Verbraucherdarlehen gegebenenfalls an Schuldnerberatungsdienste verweisen. Beruht die Ablehnung auf einer Auskunftei-Auskunft, sind Datenbank und Datenkategorien zu nennen. Bei automatisierter Prüfung kann der Kunde eine menschliche Überprüfung verlangen. Diese Schritte sollten vollständig dokumentiert und regelmäßig stichprobenhaft kontrolliert werden.

Ist eine automatisierte Kreditentscheidung weiter zulässig?

Ja, die CCD II verbietet automatisierte Entscheidungen nicht. Der Darlehensnehmer kann jedoch das Eingreifen einer Person, eine verständliche Erläuterung der Entscheidungslogik und eine Überprüfung verlangen. Darüber ist er nach der automatisierten Verarbeitung zu informieren. Setzt das Institut KI ein, gelten für die Kreditwürdigkeitsprüfung ab dem 2. Dezember 2027 zusätzlich die Hochrisiko-Anforderungen der KI-Verordnung.

Quellen

Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/48/EG, Europäisches Parlament und Rat, 18. Oktober 2023, insbesondere Art. 18, 19 und 48, abgerufen am 16. November 2026: Verbraucherkreditrichtlinie CCD II bei EUR-Lex.

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge und zur Regelung der Förderung klimaneutraler Mobilität vom 12. Mai 2026, Bundesgesetzblatt 2026 I Nr. 139 vom 18. Mai 2026, insbesondere Art. 1 (BGB), Art. 2 (EGBGB), Art. 3 (BDSG), Art. 9 (§ 18a KWG), Art. 10 (Institutsvergütungsverordnung) und Art. 16: Umsetzungsgesetz im Bundesgesetzblatt.

Verordnung (EU) 2024/1689 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz, Europäisches Parlament und Rat, 13. Juni 2024, Anhang III Nr. 5 Buchst. b, abgerufen am 16. November 2026: KI-Verordnung bei EUR-Lex.

Verordnung (EU) 2026/1744 zur Änderung der Verordnung (EU) 2024/1689 (Digital Omnibus zur KI), Europäisches Parlament und Rat, abgerufen am 16. November 2026: Änderungsverordnung zur KI-Verordnung bei EUR-Lex.

Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06), Europäische Bankenaufsichtsbehörde, 29. Mai 2020, anwendbar seit 30. Juni 2021, abgerufen am 16. November 2026: EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung.

Was sich bei Buy now, pay later & Co. ändert, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Verbraucherinformation, abgerufen am 16. November 2026: BaFin-Verbraucherinformation zur neuen Verbraucherkreditrichtlinie.

„Auch kleine Beträge können sich schnell summieren“, Interview mit Katja Jägersküpper, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 12. November 2026: BaFin-Interview zur CCD II.

Konsumfinanzierung auf Kredit, Risiken im Fokus 2026, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, abgerufen am 16. November 2026: BaFin-Risikobericht zu Konsumfinanzierung und Buy now, pay later.

Konsultation 09/2026 – Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Immobiliar-Darlehensvergabe-Sachkunde-Verordnung, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 13. Oktober 2026, abgerufen am 16. November 2026: Konsultationsseite mit Stellungnahmen.

MFI-Zinsstatistik, Neugeschäftsvolumina Banken in Deutschland, Konsumentenkredite an private Haushalte, Deutsche Bundesbank, abgerufen am 20. Oktober 2026: MFI-Zinsstatistik der Bundesbank.

Überschuldung am häufigsten durch Erkrankung, Sucht oder Unfall ausgelöst, Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 249 vom 15. Juli 2026: Destatis-Pressemitteilung zur Überschuldungsstatistik 2025.

Überschuldungsstatistik, Beratene Personen und durchschnittliche Schulden nach Hauptauslöser, Statistisches Bundesamt, Tabelle 63511, Berichtsjahr 2025, abgerufen am 16. November 2026: GENESIS-Tabelle zur Überschuldungsstatistik.

Über S+P Compliance

S+P Compliance ist eine Compliance-Beratung mit Sitz in München und unterstützt von der BaFin beaufsichtigte Institute bei regulatorischen und organisatorischen Aufgaben. Das Haus übernimmt ausgelagerte Kontrollfunktionen, darunter Geldwäscheprävention, MaRisk-Compliance und Interne Revision. S+P Compliance betreibt ein nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem. Zum fachlichen Weiterbildungsangebot des S+P Unternehmerforums gehören Seminare zum Kreditgeschäft nach MaRisk, zum Datenschutz, zur Compliance-Funktion und zur KI-Compliance. Die Angebote richten sich an Geschäftsleitungen sowie Fach- und Führungskräfte regulierter Unternehmen.