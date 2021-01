LEADGEN 2021 ? neue Online-Konferenz für Marketing- & Kommunikationsexperten im B2B

Kommunikation im Wandel

Pandemiebedingt lösen virtuelle Events und Livestreams Vor-Ort-Veranstaltungen weitestgehend ab. Der Corporate Video Partner videoboost möchte die LEADGEN 2021 daher als Showcase für das oftmals noch neue Format Livestream nutzen und seinen Kunden im B2B die vielfältigen Möglichkeiten der virtuellen Live-Kommunikation u.a. zur Leadgenerierung, zum Vertrieb, Recruiting und Community-Building aufzeigen.

Gleichzeitig lädt das Programm rund um aktuelle Marketing- und Kommunikationsthemen zum Erfahrungsaustausch und Netzwerken ein. Beides gewinnt in Zeiten der stetig zunehmenden Informationsflut im Netz für Unternehmen weiter an Bedeutung.

?Das ?New Normal? stellt uns alle vor vollkommen neue Aufgaben. Manche Marketer haben schon einiges ausprobiert und ihre Learnings daraus gezogen, andere sind noch ganz am Anfang. Da ist es umso wichtiger, voneinander zu lernen und gemeinsam herauszufinden, was gut funktioniert. Wir freuen uns auf einen Austausch der Teilnehmer und Speaker auf Augenhöhe und sind überzeugt, dass die LEADGEN 2021 zu innovativen Lösungen und Synergien anregt.

Auf unserer Teilnehmerliste stehen bereits namhafte Unternehmen und DAX-Konzerne, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von der LEADGEN?, sagt videoboosts Geschäftsführer Clemens Groche.

Infos zur LEADGEN 2021:

Am 25.03. haben die Teilnehmer von 9 bis 17 Uhr die Möglichkeit, virtuelle Vorträge, Expertendiskussionen und Workshops im Livestream zu besuchen.

Im Fokus stehen Themen rund um die Leadgenerierung, Account Based Marketing, Social-Media-Kanäle, Videokommunikation sowie Trends und Best Practices.

Tickets sind ab sofort über die Website buchbar: https://leadgen2021.de/tickets/