Lipton Ice Tea erhöht die finanzielle Unterstützung für Gastronomen in der Sommer-Kampagne auf eine halbe Millionen Euro (FOTO)

– Gastronomen können sich seit Anfang Juni für die Teilnahme an der Lipton Sommer-Kampagne registrieren auf www.lipton-supports-locals.de – NEU: Die 50 Gastronomien mit den meisten Stimmen unterstützt Lipton nun mit Geldpreisen im Wert von insgesamt 500.000 Euro (vorher: 300.000 Euro) – Lipton Sommer-Kampagne „Schenke ein Lächeln“ mit Limited Edition Aktionsflaschen läuft von Juli bis September 2021

Neu-Isenburg (ots) – Endlich ist es soweit: In vielen Bundesländern darf die Gastronomie ihre Lokale nicht nur außen, sondern auch innen wieder für Gäste öffnen. Um die Branche zu unterstützen und Menschen zu inspirieren, miteinander ein Lächeln zu teilen, hat Lipton die Sommer-Kampagne „Schenke ein Lächeln“ ins Leben gerufen. Gastronomen können dabei nun sogar Geldpreise zwischen 5.000 und 100.000 Euro gewinnen! Damit hat Lipton den Gesamtwert der Preise von 300.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht – also eine halbe Millionen Euro! So geht–s: auf der Aktionswebsite www.lipton-supports-locals.de anmelden und Gäste aufrufen, von Juli bis September für ihr Lieblingslokal abzustimmen. Der für die Abstimmung benötigte Code befindet sich in den Deckeln der Lipton Aktionsflaschen.

Mit der „Schenke ein Lächeln“ Sommer-Kampagne möchte Lipton Freunde stärker miteinander verbinden und dazu inspirieren, wieder mehr sonnige Momente gemeinsam zu erleben – und das geht am besten im Lieblingslokal. Zum Glück dürfen die meisten Gastronomien jetzt wieder komplett für Gäste öffnen – genau der richtige Zeitpunkt also, wieder auszugehen und die Restaurants, Cafés, Imbisse und Co. zu unterstützen. Seit Anfang Juni können Gastronomen Teil der Lipton „Schenke ein Lächeln“ Sommer-Kampagne werden und ihre Gäste motivieren, für ihren Lieblingsgastrobetrieb zu voten. Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Wert von insgesamt 500.000 Euro – Lipton hat den Gesamtwert der Gewinnsumme von 300.000 Euro auf eine halbe Millionen Euro erhöht! Der Gastronomiebetrieb mit den meisten Stimmen erhält von Lipton nun 100.000 Euro, Platz 2 60.000 Euro und Platz 3 gewinnt 35.000 Euro. Die Plätze 4 bis 10 dürfen sich über einen Gewinn von jeweils 15.000 Euro freuen und die Plätze 11 bis 50 über jeweils 5.000 Euro.

So können sich Gastronomen für die Lipton Sommer-Kampagne anmelden:

1. Registrieren auf www.lipton-supports-locals.de 2. Umfeld motivieren, Lipton Aktionsflaschen zu kaufen und mit dem Code im Deckel der Flasche ab dem 1. Juli auf www.lipton-supports-locals.de für die Lieblings-Gastronomie zu voten. 3. Passendes Aktionsmaterial zum Downloaden und weitere Informationen befinden sich auf der Website der Aktion.

Konsumenten entdecken die „lächelnden“ Lipton Aktionsflaschen vom 01. Juli bis 30. September 2021 im Handel. Jeweils zwei Flaschen nebeneinander zeigen ein strahlendes Lächeln – ganz nach dem Motto: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Teil der „Schenke ein Lächeln“ Sommer-Kampagne sind alle Lipton Flaschen aus dem Kernportfolio sowie die Zero und Green Range. Im Deckel der Aktionsflaschen steht ein Code, den die Konsumenten auf der Aktionswebsite eingeben können und dadurch Zugang erhalten, um für ihr Lieblingslokal abzustimmen. Auch für Konsumenten gibt es etwas zu gewinnen: zweimal pro Woche verlost Lipton unter allen Teilnehmern einen 200-Euro-Gutschein für ein Restaurant der Wahl.

Die Lipton „Schenke ein Lächeln“ Sommer-Kampagne wird durch eine große Influencer-Aktivierung mit u.a. Sarah Engels, Stefano Zarella und Kayef, Social Media und digitale Maßnahmen unterstützt. Neben einem eigenen Spot sowie Out-of-Home-Plakate begleitet eine Kooperation mit der Kabel Eins Doku-Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“ und Starkoch Mike Süsser die Kampagne. Zusätzliche aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen im Markt helfen bei der Verbreitung.

„Wir freuen uns sehr, dass in vielen Bundesländern die Innengastronomie nun wieder öffnen darf. Unsere Lipton –Schenke ein Lächeln– Aktion kommt somit genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Gastronomen zu unterstützen“, sagt Weiwei Yao, CEO Pepsi Lipton Tea Venture und ergänzt: „Damit diese nach den Herausforderungen der letzten Monate jetzt wieder voll durchstarten können, haben wir beschlossen, die Gewinnsumme der Lipton Sommer-Kampagne für teilnehmende Gastronomiebetriebe von ursprünglich 300.000 Euro auf insgesamt 500.000 Euro, also eine halbe Million, zu erhöhen.“

Über PepsiCo

PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana und SodaStream gehören, erzielte PepsiCo 2020 einen Nettoumsatz von mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine Vielzahl an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter 23 Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.

PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein – durch „Winning with Purpose“. „Winning with Purpose“ steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen und Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.de.

