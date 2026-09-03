Little John Bikes verbindet Community, Handel und Markenpartner bei 300 KM Rügen-Challenge mit Gravelbikes

Little John Bikes hat seine diesjährige Rügen-Challenge genutzt, um Community-Aktivierung, Produkterfahrung und die Zusammenarbeit mit Markenpartnern in einem gemeinsamen Format zu verbinden. Rund 300 Kilometer führte die Tour von Stralsund um Rügen und wieder zurück. Unterstützt wurde die Aktion von RAYMON, ABUS, ROVATIV, SKS und SQlab.

Am 29. August 2026 absolvierten Marcel Raak aus dem Einkauf von Little John Bikes und Community-Fahrer Torsten die Strecke gemeinsam. Mehr als zwölf Stunden Fahrzeit, das anspruchsvolle Streckenprofil und mehrere Boxenstopps machten die Rügen-Challenge zu einem intensiven Praxistest für Fahrer, Bikes und Equipment.

Regionaler Ansatz nach Mallorca-Challenge

Das Rügen-Format knüpft an die Mallorca-Challenge des vergangenen Jahres an. Damals bestand die Aufgabe darin, innerhalb von 24 Stunden nach Mallorca zu fliegen, die Insel mit dem Fahrrad zu umrunden und wieder zurückzukehren.

2026 verlagerte Little John Bikes das Konzept bewusst in eine Region des eigenen Filialnetzes. Start und Ziel lagen in Stralsund. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Unternehmen mit sieben Filialen vertreten, bundesweit betreibt Little John Bikes rund 70 Standorte.

Damit verbindet die Challenge regionale Präsenz mit digitaler Community-Kommunikation und einem realen Fahrraderlebnis.

_“Unsere Vision ‚Die Besten am Kunden. Regional verwurzelt. Immer verfügbar. wird bei der Rügen-Challenge konkret. Der Kontakt entsteht digital, die gemeinsame Tour findet in einer unserer Filialregionen statt und wird anschließend über unsere Kanäle weitererzählt._“, sagt Judith Riecker, Marketingleiterin von Little John Bikes.

Social Media wird zum gemeinsamen Fahrerlebnis

Den zweiten Platz im Fahrerteam vergab Little John Bikes bewusst an die eigene Community. Interessierte konnten sich über die sozialen Netzwerke für die Tour bewerben. Die Wahl fiel schließlich auf Torsten, der gemeinsam mit Marcel die gesamte Strecke absolvierte.

Aus einem digitalen Kontakt wurde damit ein gemeinsames Erlebnis auf dem Fahrrad. Die Challenge war bewusst nicht als Rennen angelegt. Entscheidend waren Ausdauer, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Bewältigen der Strecke.

„_Die Rügen-Challenge war bewusst kein Rennen. Uns ging es darum, gemeinsam etwas Besonderes zu erleben, die eigenen Grenzen auszutesten und die Strecke trotz anspruchsvoller Wege und spontaner Stopps zu meistern. Genau das hat die Tour zu einem echten Abenteuer gemacht._“, sagt Marcel Raak von Little John Bikes.

Einkauf erlebt Produkte unter realen Bedingungen

Dass mit Marcel Raak ein Mitarbeiter aus dem Einkauf selbst auf dem Gravelbike saß, gab der Challenge einen zusätzlichen fachlichen Bezug. Die eingesetzten Produkte konnten über viele Stunden unter realen Langstreckenbedingungen erlebt werden.

Die Route führte über Asphalt, Schotter, Plattenwege und Feldpassagen. Das Streckenprofil stellte damit deutlich andere Anforderungen als eine kurze Testrunde oder eine klassische Produktpräsentation.

Gerade bei mehr als zwölf Stunden Fahrzeit gewinnen Details an Bedeutung, die auf kurzen Strecken weniger stark auffallen. Dazu gehören Sitzkomfort, Ergonomie, die Entlastung der Kontaktpunkte und die Handhabung der mitgeführten Ausrüstung.

RAYMON stellte die Gravelbikes bereit. Die Helme kamen von ABUS, die Bikepacking-Taschen von ROVATIV und die Trinkflaschen von SKS. SQlab unterstützte die Fahrer mit ergonomischen Sätteln und Lenkerband sowie mit Radhosen und Trikots, die auf hohen Fahrkomfort und eine gute Aerodynamik auf langen Strecken ausgelegt sind.

300 Kilometer Praxiseinsatz für Bikes und Equipment

Für die beteiligten Hersteller bot die Rügen-Challenge einen ausgedehnten Einsatz unter realen Bedingungen. Fahrräder, Komponenten und Ausrüstung waren über viele Stunden gefordert.

Gleichzeitig entstand aus der Tour Content für die weitere Kommunikation. Das Marketingteam von Little John Bikes begleitete die Fahrt mit Fotos und Videos. Die daraus entstehenden Inhalte werden über die digitalen Kanäle des Unternehmens veröffentlicht.

Damit geht die Einbindung der Partner über eine reine Produktplatzierung hinaus. Bikes und Equipment werden Teil einer realen Anwendungssituation, aus der sich Produkterfahrungen und authentischer Content für Handel, Hersteller und Community entwickeln lassen.

Challenge-Format wird 2027 fortgesetzt

Little John Bikes wird das Konzept auch 2027 weiterführen. Strecke und konkretes Format der nächsten Ausgabe stehen noch nicht fest. Fest steht bereits, dass die Community erneut eine aktive Rolle spielen soll. Auch Herstellerpartner sollen wieder eingebunden werden. Dafür will Little John Bikes Unternehmen aus dem eigenen Partnernetzwerk gewinnen, die das nächste Projekt unterstützen.

Nach Mallorca und Rügen soll so erneut ein Format entstehen, das Fahrraderlebnis, Community-Aktivierung und die Zusammenarbeit zwischen Handel und Industrie verbindet.