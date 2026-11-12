LMI Technologies schließt Übernahme des Geschäftsbereichs Schweißnahtprüfung von VITRONIC ab

LMI Technologies, weltweit führender Anbieter smarter Bildverarbeitungslösungen und Unternehmen der TKH Group NV, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs „Weld Seam Inspection“ (WSI) von VITRONIC bekannt. Nach Erfüllung sämtlicher vertraglicher Vollzugsbedingungen wird WSI Teil des Machine-Vision-Geschäftsbereichs der TKH Group, wodurch LMI seine Kapazitäten für schlüsselfertige Prüflösungen im Automobilbau und der Schwerindustrie maßgeblich ausbaut.

Durch die Übernahme werden die bewährte Inspektionstechnologie, das spezialisierte Schweiß-Know-how, das erfahrene Team und die langjährigen Kundenbeziehungen von WSI mit den fortschrittlichen 3D-Sensor- und Softwarekompetenzen von LMI vereint. Gemeinsam schaffen diese Stärken neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der automatisierten Schweißnahtprüfung, der Prozessoptimierung und der Qualitätssicherung in der Fertigung.

Seit Jahrzehnten vertrauen Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer auf VITRONIC WSI für die zerstörungsfreie Inline-Prüfung und lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherheitskritischer Schweißnähte. Als Teil von LMI profitiert das Geschäftsfeld nun von einem erweiterten Technologieportfolio und einer globalen Infrastruktur – ein starkes Fundament für kontinuierliche Innovation und weiteres Wachstum.

Bewährte Technologien zur Schweißnahtprüfung

Das in LMI integrierte WSI-Portfolio umfasst:

– VIRO WSI mit den Sensoren VICT-10, VICT-30 und VICT-40: Automatisierte, zerstörungsfreie Inline-3D-Schweißnahtprüfung in voller Taktzeit. Das System vermisst kritische Nahtgeometrien wie Nahtbreite, Nahtüberhöhung, Nahtdicke (a-Maß), Flankenwinkel und Spaltmaß, während es gleichzeitig Oberflächenfehler wie Poren, Spritzer und Einbrandkerben zuverlässig erkennt.

– Weldloop: Software zur Verknüpfung optischer 3D-Schweißnahtmesswerte mit den Schweißprozessdaten. Sie unterstützt Fertigungsbetriebe dabei, Korrelationen zwischen den Schweißparametern und der resultierenden Schweißgüte transparent zu analysieren.

– WSI Visualization: Bedieneroberfläche zur klaren Darstellung von Prüfergebnissen und präzisen Fehlerlokalisierung. Sie leitet Werker an manuellen Nacharbeitsplätzen bei standardisierten Entscheidungen über Nacharbeit, Ausschuss oder Freigabe verlässlich an.

– KI-gestützte Prüfung und Qualitätsanalytik: Bestehende KI-Prüffunktionen bilden das Fundament für zukunftsweisende Weiterentwicklungen bei der automatisierten Fehlerklassifikation. Geplante Funktionserweiterungen umfassen erweiterte Deep-Learning-Algorithmen sowie die Plattform WSI Web für zentralisiertes Monitoring und historische Qualitätsstatistiken.

Die WSI-Technologie ist in anspruchsvollen Automobilanwendungen fest etabliert – darunter Batteriegehäuse für E-Fahrzeuge, Karosserierohbauten sowie Achs- und Antriebsstrangkomponenten. Die Fähigkeit, komplexe Schweißgeometrien direkt im Fertigungstakt zu prüfen, unterstützt Hersteller maßgeblich bei der Sicherstellung homogener Qualität, optimierter Rückverfolgbarkeit, minimierter Nacharbeit und effizienter Produktionsabläufe.

Fortführung und Ausbau bewährter Kompetenzen

„WSI ist eine strategisch wertvolle Bereicherung für unser Unternehmen und bringt bewährte Prüftechnologie, fundiertes Anwendungswissen sowie enge Kundenbeziehungen mit ein“, erklärte Mark Radford, CEO von LMI Technologies. „Die Verknüpfung dieser Kernkompetenzen mit LMIs 3D-Sensorik und Softwarekompetenz eröffnet neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und zur Schaffung messbaren Mehrwerts für unsere Kunden. „Wir heißen das WSI-Team, unsere Kunden und Partner herzlich bei LMI willkommen und freuen uns darauf, das nächste Kapitel gemeinsam zu gestalten.“

Gleichzeitig bietet die Übernahme dem Bereich WSI ein zukunftsträchtiges Wachstumsfundament innerhalb einer Unternehmensgruppe, in der industrielle Qualitätssicherung und Machine Vision das strategische Kerngeschäft bilden.

Kontinuität und Investitionssicherheit für bestehende Kunden

Mit dem Vollzug der Übernahme übernimmt LMI die Gesamtverantwortung für das WSI-Geschäft, einschließlich laufender Kundenprojekte, vereinbarter Serviceverpflichtungen und des technischen Supports.

Die erfahrenen WSI-Spezialisten aus den Bereichen Entwicklung, Produktmanagement, Projektleitung und technischer Service wechseln geschlossen zu LMI. Dadurch bleiben die gewachsene Expertise und die vertrauensvollen Kundenbeziehungen aus der VITRONIC-Ära uneingeschränkt erhalten. Die Teams koordinieren einen phasenweisen Übergang, um maximale Prozesskontinuität für alle Partner zu gewährleisten.

Bestehende VIRO WSI-Prüfsysteme, VICT-Sensoren, Softwarelizenzen und zugehörige Servicevereinbarungen werden vollumfänglich und ohne Einschränkungen weitergeführt. Die etablierten Produktnamen bleiben während der anfänglichen Integrationsphase unverändert im Einsatz.

Ausblick und künftige Entwicklungsinitiativen

Mit der Eingliederung von WSI in das erweiterte Machine-Vision-Geschäft von LMI ergeben sich folgende Schwerpunkte für künftige Entwicklungen:

– Ausbau des weltweiten Kundensupports: Nutzung der internationalen Organisation von LMI zur signifikanten Stärkung des Kundendienstes, des technischen Supports und der regionalen Erreichbarkeit.

– Zukunftsweisende Prüfverfahren und KI: Verknüpfung der schweißtechnischen Spezialisierung von WSI mit den 3D-Sensor- und Softwareplattformen von LMI zur kontinuierlichen Verbesserung von Fehlererkennung, Messgenauigkeit und Qualitätsanalytik.

– Erweiterte technologische Systemintegration: Evaluierung zukunftsfähiger Synergien mit dem Gocator®-Sensorportfolio sowie den Softwareplattformen GoPxL® und GoFactory von LMI – für noch flexiblere und skalierbare Automatisierungslösungen.

Diese Initiativen werden im Zuge der fortschreitenden Produktentwicklung und Integrationsplanung sukzessive im Markt eingeführt.

Weitere Informationen und Kontakt

Kunden und Partner können sich unter https://lmi3d.com/welcome-vitronic-wsi-weld/ detailliert über die Akquisition informieren, die offizielle WSI-Übernahme-FAQ einsehen und direkt mit einem WSI-Spezialisten in Kontakt treten. Ausführliche Produktinformationen stehen während der Übergangsphase weiterhin über die VITRONIC-Website bereit; künftige Updates und Produktdatenblätter werden sukzessive auf lmi3d.com überführt.

Als weltweit führender Anbieter für industrielle Inspektion verbessert LMI Technologies die Qualität in der Produktion mit smarten 3D- und 2D-Bildverarbeitungslösungen. Das ausgezeichnete Gocator® Portfolio umfasst FactorySmart® 3D-Sensoren sowie Gocator® 2D-Smartkameras und bietet schnelle sowie verlässliche Prüfprozesse über die zentrale GoPxL® Plattform. LMI ermöglicht es Herstellern, Messungen, KI-basierte Inspektionen und Rückverfolgbarkeit mit minimaler Integration, reduzierter Komplexität und ohne Abhängigkeit von PCs oder Cloud-Infrastruktur einzusetzen.

Mehr erfahren Sie unter www.lmi3d.com.