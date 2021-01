„Man muss kein Abitur haben, um erfolgreich zu sein.“ – Die Geschichte eines erfolgreichen Handwerksbetriebes

So mancher Mensch hat es selbst irgendwann zu hören bekommen: Ohne Abitur – ja, ohne Uni-Abschluss – hat man keine Chance auf einen tollen Beruf oder ein hohes Einkommen. Dass dem nicht so ist, bewies Heiko Rosenhagen mit seiner eigenen Erfolgsgeschichte. Er ist der Firmenchef eines Handwerksbetriebes im Metallbau, der jungen Menschen mit auf den Weg geben möchte, dass man heutzutage eigentlich nicht wirklich das Abitur haben muss, um erfolgreich zu sein. Man braucht jedoch eines: ein Ziel vor den Augen und den Willen für dieses Ziel hart zu arbeiten.

Werfen Sie in diesem Buch einen Blick hinter die Kulissen eines erfolgreichen Handwerksbetriebes, der auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Denn bereits Großvater Ernst Rosenhagen mit seiner Frau Catharina, die Gründer des Handwerksbetriebes (1952), als auch Heinz Rosenhagen, Heikos Vater mit Ehefrau Elke, haben deutliche Spuren im Unternehmen hinterlassen.

Nebenbei erfahren Sie jede Menge über das Leben des Firmeninhabers. Das Buch ist in einfacher Sprache gehalten und beinhaltet viele direkte Zitate. Desweiteren werden die Lebensweisheiten, die Heiko Rosenhagen preisgibt, zusammengefasst und beleuchtet. Das Buch eignet sich für Schüler, Auszubildende, Handwerker, Meister, Firmeninhaber und auch all diejenigen eignet, die gerne über das Leben reflektieren und sich von niemandem sagen lassen möchten, was sie brauchen, um ihre Träume zu verwirklichen.

„“Man muss kein Abitur haben, um erfolgreich zu sein.““ von Christine Höcklin ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17541-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

