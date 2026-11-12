Marketing muss wieder menschlicher werden??neues Buch von Utku Akkoç

Marketing muss wieder menschlicher werden ?? neues Buch von Utku AkkoçWarum Vertrauen, Ehrlichkeit und echte Kundenbeziehungen wichtiger sind als Werbeversprechen ?? ein praxisnahes Buch für Selbstständige, Gründer und Unternehmen.Rendsburg, November 2026 ?? Marketing wird immer digitaler, automatisierter und zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägt. Doch bei aller Technik gerät eines oft in Vergessenheit: der Mensch.Mit seinem Buch ??AKKOÇ ?? Marketing muss menschlicher?? setzt Unternehmensberater Utku Akkoç ein Zeichen für mehr Ehrlichkeit, Vertrauen und Menschlichkeit im Geschäftsleben.Seine Botschaft ist einfach: Erfolgreiches Marketing beginnt nicht mit Werbung, sondern damit, Menschen zu verstehen.Das Buch richtet sich an Selbstständige, Existenzgründer sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Es zeigt, warum zufriedene Kunden, persönliche Empfehlungen, ein fairer Umgang und langfristige Geschäftsbeziehungen oft wertvoller sind als teure Werbekampagnen.Dabei geht es nicht um komplizierte Marketingtheorien, sondern um Erfahrungen aus der Praxis, verständliche Denkanstöße und Ideen, die sich im Unternehmensalltag umsetzen lassen.??Man sieht sich im Leben immer zweimal. Wer heute ehrlich berät, gewinnt vielleicht nicht jeden Auftrag, aber langfristig Vertrauen und Empfehlungen.?? So beschreibt Akkoç seine unternehmerische Grundhaltung.Mit seiner Initiative ??MISSION KMU & GRÜNDER?? geht er noch einen Schritt weiter. Auf seiner Webseite stellt er kostenloses Praxiswissen, Ratgeber und interaktive Werkzeuge für Unternehmer und Gründer bereit ?? auch in türkischer Sprache.Das Buch ist als Taschenbuch und E-Book erhältlich.Weitere Informationen zum Autor, zum Buch und zur kostenlosen Unternehmerhilfe: www.akkoc.de;ber den Autor:Utku Akkoç ist staatlich geprüfter Betriebswirt und Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Marketing, Positionierung, Kundengewinnung und Kundenbindung. Mit AKKOÇ ?? Marketing & Beratung setzt er sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen und Existenzgründer ein.