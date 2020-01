Michael Ollmann – Gründer | FranchiseCHECK.de FRANCHISECHECK ERREICHT NEUEN MEILENSTEIN

Nach nicht einmal 14 Monaten erreicht das junge Unternehmen FranchiseCHECK.de den nächsten Meilenstein im Social-Media Bereich und erfreut sich bereits jetzt dieser beeindruckenden Fangemeinde.Social Marketing in den gängigen Netzwerken ist für Firmen heutzutage nicht mehr wegzudenken, und bestimmt den Unternehmenserfolg mit. Egal ob facebook, Instagram oder Twitter – Unternehmen sollten sich in der heutigen Zeit auf allen Plattformen mit gewisser Regelmäßigkeit zu Wort melden, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden gewinnen zu können.Auf der Suche nach neuartigen Konzepten und Strategien verlässt FranchiseCheck angestammte Wege und behauptet sich somit nicht nur an der Spitze im Social-Media Vergleich der Franchiseportale, sondern baut die Führungsposition sogar noch aus.Die innovative und moderne Bespielung der sozialen Kanäle von FranchiseCheck zeigt, dass organisches, schnelles Wachstum in den sozialen Medien problemlos möglich ist.

Social Media ist der Puls der Zeit für Unternehmen, systematische Werbe- und Marketingmaßnahmen umzusetzen, um eine entsprechende Zielgruppe zu erreichen. FranchiseCHECK.de trifft durch seine Anhänger einen signifikanten Teil davon.

FranchiseCHECK.de bedankt sich bei seinen Fans für den Platz an der Spitze und wir freuen uns auch 2020 mit unseren Social-Media Kampagnen zu überzeugen!