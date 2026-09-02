Midea präsentiert auf der IFA 2026 neue Lösungen für Wäsche- und Bodenpflege unter dem Leitmotiv „Zoned Care. Omni Clean“

Nach dem Erfolg von Midea PortaSplit in Europa setzt Midea seinen lokal ausgerichteten Innovationsansatz fort. Auf der IFA 2026 zeigt das Unternehmen neue Lösungen für Wäschepflege und Bodenreinigung, die speziell auf die Bedürfnisse moderner europäischer Haushalte zugeschnitten sind.

Media OutReach Newswire – Unterschiedliche Textilien, empfindliche Kleidungsstücke, Tierhaare, verschüttete Flüssigkeiten oder hartnäckiger Schmutz stellen moderne Haushalte vor immer vielfältigere Reinigungsaufgaben. Auf der IFA 2026 zeigt Midea unter dem Leitmotiv „Zoned Care. Omni Clean.“ neue Lösungen für die Wäsche- und Bodenpflege, die darauf ausgelegt sind, unterschiedliche Reinigungsanforderungen gezielter, effizienter und komfortabler zu bewältigen.

Mit „Zoned Care. Omni Clean.“ überträgt Midea diese unterschiedlichen Anforderungen in zwei klar definierte Lösungsbereiche: „Zoned Care“ steht für eine gezieltere, getrennte Pflege verschiedener Textilien und Wäschearten, während „Omni Clean“ auf eine möglichst umfassende Bodenreinigung bei unterschiedlichen Arten von Verschmutzungen ausgerichtet ist. Auf der IFA 2026 zeigt Midea, wie dieser Ansatz mit neuen Technologien konkret umgesetzt wird – unter anderem mit der Midea Omni Trio Mehrtrommel-Waschmaschine und dem Midea AT8 Ultra Nass-/Trockensauger und Bodenreiniger.

IFA 2026 PRODUKT-HIGHLIGHTS

Midea Omni Trio (Mehrtrommel-Waschmaschine): Mit drei unabhängigen Waschtrommeln, jeweils mit eigenem Direct-Drive-Antrieb und separater Wasserführung, ermöglicht die Omni Trio das gleichzeitige und dennoch getrennte Waschen unterschiedlicher Textilien und Wäschearten. Trotz ihres Mehrtrommel-Designs bleibt sie mit einer Standardhöhe von 850 mm kompakt und lässt sich ohne Umbau des bestehenden Waschplatzes installieren. Für zusätzlichen Nutzungskomfort trägt die Omni Trio zudem das VDE-Prüfzeichen „Low Noise“ und erreicht laut VDE Geräuschwerte, die 10 % besser sind als die Anforderungen der Klasse A für Luftschallemissionen gemäß EU-Verordnung 2019/2014.

Midea AT8 Ultra (Nass-Trockensauger & Bodenreiniger): Für unterschiedliche Anforderungen der Bodenreinigung kombiniert der AT8 Ultra Easy-Foam-Technologie, 60 °C heißes Wasser zur Fleckenreinigung und einen intelligenten Roboterarm für eine präzise Kantenreinigung und die Aufnahme von Wasserresten. Das System ist darauf ausgelegt, den Bedarf an zusätzlichem Reinigungsmittel für bis zu ein Jahr zu reduzieren.

Mit beiden Produktneuheiten verfolgt Midea einen gemeinsamen Ansatz: Haushaltsgeräte sollen sich stärker an unterschiedliche Lebenssituationen und Reinigungsanforderungen anpassen – und nicht umgekehrt. Mit „Zoned Care. Omni Clean.“ verbindet Midea dafür gezielte Lösungen für die Wäschepflege mit umfassenden Technologien für die Bodenreinigung.

Besucher der IFA 2026 können die neuen Produkte und Technologien am Midea-Stand live erleben und sich vor Ort über die dahinterstehenden Innovationen informieren.

ÜBER MIDEA & MIDEA GROUP

Midea (https://www.midea.com/global) ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Haushaltsgeräte, Klimatechnik und Bodenreinigungslösungen mit Fokus auf benutzerorientiertes Design, Energieeffizienz und nachhaltige Innovation.

Pressekontakt:

Zhang Yuqi

zhangyq40@midea.com

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