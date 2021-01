Mira und die Geheimnisse des Lebens – Ein Kinderbuch über den Kreislauf des Lebens und innere Weisheit

Die aufgeweckte Mira hat viele Fragen. Sie will wissen, was mit Pusteblumen im Winter passiert und wohin Menschen gehen, wenn sie sterben. Sie interessiert sich für das Ausmaß des Himmels und will immer mehr lernen. Als sie eines Tages auf der Wiese hinterm Haus liegt, passiert etwas Ungewöhnliches. Erst sieht sie eine kleine, hellbraune Feder zu Boden schweben und dann sitzt plötzlich eine Eule im Baum. Diese stellt sich mit dem Namen Esmeralda vor, sieht freundlich aus und kommt Mira irgendwie bekannt vor. Sie klettert zu der Eule hoch auf den Ast. Als sie dort ankommt, breitet die Eule Esmeralda ihre weichen Flügel aus und nimmt Mira mit auf eine geheimnisvolle Reise durch Raum und Zeit.

Die beiden ungleichen Charaktere entdecken dabei im Verlauf des schön gestalteten Buches „Mira und die Geheimnisse des Lebens“ von Frauke Banz viele kleine Wunder: vom Erdreich hinauf zu den Sternen, bis zurück zur Musik in den Herzen der Menschen. Die farbenfrohe Geschichte erzählt vom Lernen der Seele, von den Farben des Lebens und einem großen Zusammenhang und Sinn. Die Illustrationen von Nora Böttcher lassen die Leser in die magische Welt von Mira eintauchen.

„Mira und die Geheimnisse des Lebens" von Frauke Banz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18414-5 zu bestellen.

