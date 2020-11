Mit 28 BLACK durch die Nachtschicht / Energy Drink startet Sampling-Aktion (FOTO)

Der Energy Drink 28 BLACK ist mit einer neuen Sampling Kampagne am Start. Unter dem Thema “Energie für die Nachtschicht” werden im November mehr als 50.000 Dosen 28 BLACK an Personen, die in Nachtschicht arbeiten, verteilt. Im Fokus der deutschlandweiten Aktion stehen Krankenhäuser und produzierende Unternehmen mit Schichtbetrieb.

“Unser Ziel ist es, über die verschiedensten Kanäle und in unterschiedlichen Zielgruppen Produkt- und Probierkontakte zu erreichen, um 28 BLACK erlebbar zu machen”, so Felin-Joy Sade, Marketing Director beim Energy Drink. “Deshalb konzentrieren wir uns diesmal auf das Thema Nachtschicht. Wer nachts arbeiten muss, kann eine extra Dosis Energie immer gut brauchen”. Angesichts der Coronakrise wurde die Samplingstrategie an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. “Wir versenden die Samples zusammen mit Infomaterial direkt an die Touchpoints, denn es ist wichtig, in diesen Zeiten COVID-19-konform zu agieren.” Gesampelt wird der “Klassiker” von 28 BLACK: 28 BLACK Açaí. Die Lieblingssorte der 28 BLACK Konsumenten ist mit Vitaminen angereichert, ohne Taurin, gluten- und laktosefrei. Ausgezeichnet mit dem V-Label passt 28 BLACK auch zum Mega-Trend “vegane Ernährungsweise”.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG ( http://www.splendid-drinks.com ).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack – von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.

