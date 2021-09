Mit Change Management von Net at Work zum Erfolg: Office 365-Einführung bei der fischer group

Paderborn, 28. September 2021 – Net at Work GmbH, Experten für Adoption & Change Management für Microsoft Office 365, hat die fischer group bei der Transformation in die neue Arbeitswelt von Office 365 mit innovativen Change-Management-Maßnahmen unterstützt.

Die IT-Verantwortlichen bei fischer suchten nach neuen Wegen, um eine reibungslose und erfolgreiche Einführung von Microsoft Office 365 in der Firmengruppe mit mehr als 4000 Nutzern zu gewährleisten. Es war klar, dass sich die Investition in Office 365 nur dann auszahlt, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die neue Technik auch umfassend nutzen. Ganz im Sinne des Leitbildes „innovativ, eigenverantwortlich, seriös“ galt es, die User aktiv bei der Transformation einzubinden und für eine neue Software-Welt und eine neue Art zu arbeiten zu begeistern. Ziel war es, den Mehrwert der neuen Produkte plastisch greifbar zu machen und zu eigenverantwortlichem Gestalten zu motivieren.

„Office 365 verlangt nach einer völlig neuen Art zu arbeiten und zu kommunizieren. Es löst bei den Usern unendlich viele Fragen und Verunsicherung aus. Dem konnten wir mit dediziertem Change Management konsequent begegnen“, sagt Jonathan Klein-Wiele, Teamleiter Collaboration bei der fischer group, und betont damit die Wichtigkeit von Change Management.

Mit diesen Anforderungen wandte sich fischer an die Experten für Adoption & Change Management in Microsoft-365-Einführungen bei Net at Work, die mit dem Prosci® ADKAR Modell einen ebenso leistungsfähigen wie leichtverständlichen Ansatz zum Change Management empfahl. Das ADKAR Modell beruht auf den fünf namensgebenden Phasen Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement. Es gliedert die einzelnen Maßnahmenbereiche gut auf und macht Lücken transparent. Das gemeinsame Projektteam definierte Ziele und Meilensteine entlang dieser fünf Phasen und entwickelte in Roadmap-Workshops konkrete Maßnahmen basierend auf dem breiten Fundus an Maßnahmen-Templates seitens Net at Work und den individuellen Ideen des Kunden. So wurden die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wandel geschaffen.

„Wir haben einen Experten für Adoption & Change Management gesucht, der benennen kann, welche Maßnahmen wie für welche Herausforderungen genutzt werden können und ein Gesamtkonzept für die Transformation erstellen kann. Net at Work vereint in hervorragender Weise umfassende Expertise im Change Management mit überzeugender technischer Kompetenz“, lobt Klein-Wiele die Zusammenarbeit mit Net at Work.

Die technische Expertise für die Migration nach Office 365 bei Net at Work die IT-Verantwortlichen der fischer group so überzeugt, dass Net at Work nun als strategischer Partner in Sachen Microsoft 365 gesetzt ist.

„Gezieltes Change Management hat es der fischer group ermöglicht, aus einer reinen Softwareumstellung eine Transformation zu einer neuen, inspirierenden Art zu arbeiten und zu kommunizieren zu machen. Wir freuen uns, dass wir die fischer group in die Lage versetzen konnten, auch zukünftige IT-Projekte mit innovativen Change-Management-Maßnahmen zu begleiten“, sagt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work.

