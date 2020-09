Mit hochwertigen Zutaten zum erfolgreichen Online-Marketing

Mit über 100 Experten an acht Standorten zählt die SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co.KG heute zu den Top 100 der führenden Agenturen für Online-Marketing in Deutschland. Mit ihrem fachlichen Know-how unterstützen die Mitarbeiter bereits seit über zehn Jahren innovative Online-Marketingkonzepte für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und helfen bei der Umsetzung teils hochkomplexer Projekte.

Was gestern noch das Leibgericht von Google war, kann von der Suchmaschine heute bereits verschmäht und verachtet werden. Für Unternehmen, die sich mit einer eigenen Website um das perfekte Angebot auf dem Menüteller für Google bemühen, kann das zu großen Problemen führen. Erfolgreich ist nur, wer auf der Speisekarte von Google, im Google-Suchindex, dauerhaft in den Toppositionen erscheint. Das haben auch die SEO-Küchenchefs erkannt und sich deshalb auf die Suche nach der perfekten Rezeptur gemacht. Mit Erfolg!

Seit der Gründung im Jahr 2009 beschäftigt sich das SEO-Küchenteam mit den Themen Suchmaschinenoptimierung, SEA und Content-Marketing. Insbesondere im Bereich der Suchmaschinenoptimierung bildet die perfekte Rezeptur den Erfolg, woraus auch die Idee des Namens der SEO-Küche entstanden ist. On-Page wie Off-Page kümmert sich das Unternehmen um einen erfolgreichen Internetauftritt seiner Kunden, basierend auf den aktuellen Suchmaschinen-Kriterien. Denn wie die schmackhaften Gewürze in einem gelungenen Rezept, so sind ausführliche Keyword-Recherchen, gründliche Zielgruppenanalysen, der Aufbau sowie das Design entscheidende Zutaten für den Erfolg einer Website.

Inzwischen ist aus dem Unternehmen eine mehrfach ausgezeichnete Online-Marketing-Agentur gewachsen. Mit über 100 Mitarbeitern an acht Standorten zählt die SEO-Küche Internet Marketing GmbH zu den Top 100 der führenden Agenturen für Online-Marketing in Deutschland. Darüber hinaus ist sie seit 2013 Tochterfirma der Dachmarke JKV MEDIA (ehemals Josef Keller Verlag). Mit ihrer fachlichen Expertise für klassisches und digitales Marketing unterstützen sie Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Im Fokus liegen Klein- und mittelständische Unternehmen. “Vor allem kleinere Betriebe haben oft keinen Online-Auftritt”, erzählt Lindner (Geschäftsführer der SEO-Küche). “Aber die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig es ist, hier mit der Zeit zu gehen. Dabei muss man kein Feuerwerk starten. Zum Beispiel gibt es immer noch Restaurants, die online keine Speisekarte haben. Dabei ist das die simpelste Möglichkeit, um Neukunden zu erreichen.”

Die Relevanz von Online-Marketing

Täglich surfen weltweit unzählige Menschen im Netz, shoppen online oder informieren sich über Produkte und Dienstleistungen. Für Konsumenten existiert ein nahezu grenzenloses Angebot, für Anbieter ein hart umkämpfter Online-Markt. Die vorderen Plätze bei Google und Co. sind überaus begehrt. Neueste Technologien sorgen für eine permanente Bewegung in den Rankings der Suchmaschinen. Was also tun, um wahrgenommen zu werden? Maßgebend für den Erfolg ist ein schnell auffindbarer, gut gestalteter Internetauftritt. Das bedeutet, sich aktiv und nachhaltig dort zu platzieren, wo sich die eigene Zielgruppe bewegt.

Doch wo erreicht man seine eigene Zielgruppe? Wie trifft man den richtigen Geschmack seiner Kunden und wie kommt man in den Kontakt mit potenziellen Kunden?

Die Mischung macht?s!

Die Marketing-Experten der SEO-Küche wissen Bescheid. Denn ähnlich wie bei der Zubereitung eines guten Gerichts verhält es sich auch beim erfolgreichen Online-Marketing: Entscheidend ist auch hier die richtige Mischung wesentlicher Zutaten. Für die SEO-Küche besteht diese aus den drei Elementen: technisches Geschick, Handarbeit und jahrelange Expertise. Ob in dem Bereich SEO, Google Ads oder Microsoft Advertising, Content-, Affiliate-, E-Mail- oder Social-Media-Marketing, die erfahrenen Mitarbeiter der SEO-Küche unterstützen ihre Kunden bei der Umsetzung komplexer Online-Marketing-Projekte für einen erfolgreichen Internetauftritt. Auf der Grundlage individueller Kundenbedürfnisse wird an hochprofessionellen und zielgruppengerechten Lösungen im digitalen Marketing gearbeitet. Zahlreiche Zertifizierungen durch Verbände, System- und Toolanbieter, sowie Google belegen die professionelle Arbeitsweise und den hohen Qualitätsstandard der Agentur. Um den Kunden stets volles Vertrauen und bestmögliche Transparenz generieren zu können, hat sich die SEO-Küche darüber hinaus den vom BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft) definierten Marktrichtlinien verschrieben. Denn die beiden Geschäftsführer sind sich einig: “Wir möchten, dass sich unsere Kunden rundum wohl bei uns fühlen. Eine seriöse Arbeitsweise bedeutet für uns immer auch, den Kunden Einblicke in unsere Arbeitsweise zu ermöglichen und sie über alle unserer Arbeitsschritte zu informieren.”