Miteinander lesen: ARD und MDR KULTUR auf der Leipziger Buchmesse 2020

Vom 12. bis 15. März wird Leipzig wieder zur Lesehauptstadt.

Neben vielen namhaften Autoren und Prominenten am Messestand von MDR KULTUR und

im ARD-Forum verspricht die dreistündige “ARD Radio Kulturnacht: Live unter

Büchern” großes Literaturvergnügen und einen spannenden Einblick in den

Bücherfrühling. Auch online bieten ARD und MDR KULTUR Orientierung für

Literaturfreunde.

ARD und MDR KULTUR haben für das Messepublikum ein abwechslungsreiches Programm

mit vielen Literaturstars und spannenden Roman- und Sachbuch-Autorinnen und

-Autoren zusammengestellt. Im ARD-Forum (Halle 3, C400) können sich die

Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Lutz Seiler, Ingo Schulze, Nora

Gomringer und Ingrid Noll sowie die Schauspielerin Katja Riemann und die

Politiker Joschka Fischer, Matthias Platzeck und Daniel Cohn-Bendit freuen.

Täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag bis 16 Uhr stellen Autorinnen und

Autoren im 30-Minuten-Takt ihre neuen Bücher vor. Kurz vor Mittag, immer um

11.30 Uhr, gibt es dann eine Messeausgabe der ARD-Sendung “Best-of druckfrisch”

mit Denis Scheck. Im Schnelldurchlauf kommentiert der gnadenlose

Literaturkritiker die wichtigsten Neuerscheinungen des Bücherfrühlings. Am

großen multimedialen Gemeinschaftsstand der ARD, wo sich alle neun

Landesrundfunkanstalten, Deutschlandradio, 3sat, arte, phoenix, KiKA, ARD

Digital und das Deutsche Rundfunkarchiv präsentieren, gibt es neben Literatur

noch viel mehr zu entdecken, zum Beispiel wird dort das Angebot der ARD

Audiothek vorgestellt. Zudem berichtet der MDR in TV und Radio täglich mit

Buch-Spezialsendungen: beispielsweise am 12. März, 23.35 Uhr “Fröhlich lesen”,

am 13. März, 00.10 Uhr “MDR Kultur Spezial zur Leipziger Buchmesse”, am 14. März

um 23.20 Uhr “MDR KULTUR – Unter Büchern” (bei 3sat bereits um 22.15 Uhr) und am

14. und 15. März sind bei MDR SPUTNIK und MDR TWEENS Beiträge zur LitPop auf der

Antenne.

MDR KULTUR – Das Radio live aus der Glashalle

MDR KULTUR finden die Besucherinnen und Besucher wie immer auf der MDR

KULTUR-Bühne und im gläsernen Studio in der Glashalle. Dort können sie beliebte

Moderatorinnen und Moderatoren treffen und bei Live-Radio-Sendungen dabei sein.

Am 12. und 13. März sendet das Kulturradio von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 19

Uhr live aus der Messhalle, dann werden u.a. im Gespräch sein: Schauspielerin

Katja Riemann, Schriftsteller Ingo Schulze, Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz

und Rockstar Peter Maffay. Außerdem ist MDR KULTUR am Donnerstag ab 16 Uhr bei

der Bekanntgabe der diesjährigen Buchpreisträger live dabei. Am

Buchmesse-Sonntag, 14. März, kommt dann das “MDR KULTUR Café” mit Schriftsteller

Moritz von Uslar und Moderator Carsten Tesch ab 12 Uhr live aus der Messehalle.

ARD Radio Kulturnacht: Leipziger Literaturatmosphäre live in ganz Deutschland

Drei Stunden live vor Publikum für die ganze ARD: MDR KULTUR veranstaltet

zusammen mit den Kulturwellen der ARD eine gemeinsame Buchmesse-Nacht. Die

dreistündige “ARD Radio Kulturnacht: Live Unter Büchern” aus der Alten

Handelsbörse in Leipzig wird am Samstag, 14. März, von 20 bis 23 Uhr bundesweit

live übertragen. Beim Ausblick auf die Frühjahrsliteratur sind dabei: Bov Bjerg,

Lutz Seiler und Ingo Schulze. Während sich ihre neuen Bücher mit den Brüchen der

Wendezeit auseinandersetzen, beleuchtet Moritz von Uslar in “Nochmal

Deutschboden” den Status Quo in der ostdeutschen Provinz. Autorin Ulla Lenze

erzählt von einem rheinländischen Auswanderer und Kerstin Hensel davon, dass

Trauer nicht vor amourösen Verwicklungen schützt. Mit Birgit Birnbacher und Lana

Lux sind außerdem zwei junge Stimmen aus der deutschsprachigen Literaturszene zu

erleben. Und die Kunsthistorikerin Julia Voss führt zu einer Ikone der

schwedischen Malerei, der Künstlerin Hilma af Klint. Es moderieren die MDR

KULTUR-Literaturexperten Katrin Schumacher und Carsten Tesch. Die “ARD Radio

Kulturnacht” ist Teil der “MDR Kulturnächte” in Zusammenarbeit mit der

“Leipziger Buchmesse” und “Leipzig liest”. In diesem Jahr finden sie vom 10. bis

14. März in der Alten Handelsbörse am Naschmarkt statt. Der Eintritt zu den

Veranstaltungen ist frei. MDR KULTUR begleitet täglich das Programm online und

im Radio.

Klima, Knigge, Klicks: MDR WISSEN mit Bildungsthemen

Mit Schülerworkshops, Mitmachaktionen und Sofa-Talks geht MDR WISSEN zur

Buchmesse auf digitale Bildungsmission. Neben der praktischen Wissensvermittlung

für Schülerinnen und Schüler auf der Messe werden im Netz unter mdr-wissen.de

alle Themen zur digitalen Bildung gebündelt. Alle Veranstaltungen von MDR WISSEN

finden im Rahmen der Reihe Digitale Bildung auf der Leipziger Buchmesse (Halle

2, A501) statt.

Mit MDR KLASSIK auf musikalische Entdeckungsreise

“In dir steckt Musik. Wir zeigen es dir!” – unter diesem Motto lädt MDR KLASSIK

mit seinem Jugend-Musik-Netzwerk Clara zu einer Entdeckungsreise auf den Spuren

von Klängen, Tönen und Instrumenten ein. Am Stand auf der Leipziger Buchmesse

(Halle 4, A303) gibt es täglich von 10 bis 18 Uhr ein spannendes Programm zum

Mitmachen, Erforschen und Ausprobieren. So können Interessierte am Clara-Tablet

komponieren oder einen Blick ins digitale Orchester werfen. Bastelbegeisterte

können aus kuriosen Alltagsgegenständen Instrumente herstellen. Auf der Bühne

des Musikcafés (Halle 4, Stand A401) taucht das MDR-Clara-Team mit dem Publikum

ein in die Welt von Ludwig van Beethoven. Der Jubilar steht zu seinem 250.

Geburtstag auch im Mittelpunkt von zwei Workshops, die MDR-Clara zum

Musiklehrertag der Buchmesse veranstaltet. Auch zwei Konzerte sind Teil des

Programms: Am Abschlusstag singen die MDR-Chöre mit dem Buchmessechor in der

Glashalle der Messe. Und am Messefreitag, 13. März, gibt der MDR-Rundfunkchor ab

20 Uhr ein Konzert in der Nikolaikirche.

“Kinderraub der Nazis”: Premiere für Koproduktion von MDR und Deutscher Welle

Die Geschichte der geraubten Kinder in der Nazi-Zeit ist bis heute fast

unbekannt. Dazu haben Autoren von Deutscher Welle und MDR recherchiert. Zur

Leipziger Buchmesse erscheinen dazu nun ein Buch und ein Dokumentarfilm. Der MDR

lädt gemeinsam mit der Deutschen Welle am 11. März, 19 Uhr, zur Filmpreview mit

Publikumsdialog in die Schaubühne Lindenfels ein. Eintritt ist frei, um

Anmeldung per E-Mail an events-pdh@mdr.de wird gebeten.

LitPop-Comeback mit Clueso in der Kongresshalle – und jetzt auch für Kids

Erstmals steigt die “Literaturparty zur Leipziger Buchmesse” in der

Kongresshalle, und zwar gleich zweimal: Am Buchmesse-Samstag, 14. März, startet

die “SPUTNIK Litpop” ab 18 Uhr mit über 25 Lesungen, mit Musik u.a. von Clueso

und Poetry Slam Show. Am Sonntag, 15. März, macht dann MDR TWEENS ab 10 Uhr

Party bei der “LitPop Kids” mit Lese- und Hörspielspaß für 8- bis 14-Jährige und

der Verleihung der Kindermedienpreise des MDR-Rundfunkrates.

Das Online-Angebot zur Leipziger Buchmesse

Buchkritiken, Autorenporträts, Interviews, Veranstaltungshinweise sowie

Informationen über aktuelle Entwicklungen und Trends auf dem Literaturmarkt –

all das bietet das Online-Special buchmesse.ARD.de bzw. mdrkultur.de/buchmesse.

Mit einem Live-Ticker ist die Redaktion sowohl am Geschehen auf dem Messegelände

als auch bei “Leipzig liest” dabei, gräbt sich für die Nutzerinnen und Nutzer

durch das umfangreiche Programm der Buchmesse und liefert für verschiedene

Interessen wie Krimis, regionale Autoren, Comics, Lyrik usw. Übersichten zu den

Highlights und Veranstaltungen. #lbm20

Wartezeit verkürzen mit dem MDR KULTUR-Literaturfrühling

Bis zum Messestart gibt es im Onlineportal von MDR KULTUR (www.mdr-kultur.de)

außerdem täglich neue Empfehlungen zu den spannendsten Neuerscheinungen des

Frühjahrs. Dort werden vorab viele der Gäste vorgestellt, die im ARD-Forum, am

MDR KULTUR-Stand und bei den Kulturnächten von MDR und Leipziger Buchmesse

erwartet werden, und Literaturexpertin Katrin Schumacher verrät, warum ein

Buchmessebesuch in diesem Jahr besonders lohnt.

