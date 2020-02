Modul Bewerbung – Begleitheft 3 mit didaktischen Hinweisen zur GrowInGermany-Methode

Bewerbungen für einen neuen Job sind nervenaufreibend. Man will einen guten Eindruck hinterlassen und die Chancen auf das Erhalten der Stelle so gut wie möglich maximieren. Vor allem für Bewerber, die sich in Deutschland neu integrieren, kann dies zu einer ernsten Herausforderung werden. In dem dritten Teil der Begleithefte zur Reihe “Integration … leicht gemacht” erhalten die Lernenden eine neue Perspektive zum Thema Bewerbung. Der Lebenslauf wird hier nicht nur als eine Formalität angesehen, sondern dient als eine Chance, sich mit der eigenen Lebensgeschichte auseinander zu setzen. Natürlich lernt man hier aber auch, wie man einen Lebenslauf und ein Anschreiben korrekt formuliert und welche Inhalte nicht fehlen dürfen. Es geht daraufhin um die Herausforderungen, die bei einem Bewerbungsgespräch auf den Teilnehmer warten und wie man sich am Besten darauf vorbereiten kann.

Das “Modul Bewerbung” von Stephanie Tsomakaeva umfasst viele praktische Übungen für Teilnehmer von Integrations- und berufsorientierenden Kursen sowie jeweils didaktische Hinweise für Dozenten zu diesen Übungen. Die Übungen passen für alle Kurse, die die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zum Ziel haben. Das Modul Bewerbung ist Teil der Reihe “Integration … leicht gemacht” und bietet praktische Hilfestellung zu allen Übungen des Moduls im Arbeitsbuch “Easy in den Arbeitsmarkt”. Die Beschreibung der Methode finden die Leser im Buch “Die Rolle des Integrationsbegleiters”. Das Begleitheft 3 umfasst die didaktischen Hinweise zum dritten von vier Modulen. Alle Bände der Reihe sind via tredition bestellbar.

“Modul Bewerbung” von Stephanie Tsomakaeva ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-4588-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de